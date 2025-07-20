İnegöl\'de Hırsızlık Olayı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, alışveriş merkezine giren bir hırsız, poşetine attığı 2 adet parfümle kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Elindeki poşetlerle AVM'ye gelen hırsız, ilk önce ortalığı kolaçan etti. Gözüne parfümleri kestiren hırsız, poşetlerle birlikte eğildi. Baktığı parfümlerden 2 tanesini poşete atan zanlı, daha sonra eline aldığı bir parfümle kasaya gitti.

2 tane parfümü çantasından çıkarmayan hırsız, elindeki parfümün parasını ödeyip mağazadan çıktı. Güvenlik kameralarını izleyen yetkililer ise, herkesin bu şahıs konusunda dikkatli olmasını istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelerken, tahkikat devam ediyor. - BURSA