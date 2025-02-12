İnegöl'de İş Kazası: İşçinin Parmağı Koptu - Son Dakika
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İnegöl'de İş Kazası: İşçinin Parmağı Koptu

İnegöl\'de İş Kazası: İşçinin Parmağı Koptu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde iş kazası sonucu bir işçinin parmağı koptu.

12.02.2025 14:02
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde elini yatar daire testereye kaptıran işçinin parmağı koptu.

Olay, saat 12.00 sıralarında İnegöl OSB 1. Cadde üzerinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İşçi Tahir D. (30), yatar daire testeresinde ahşap kesimi yaptığı sırada sağ elini kaptırdı. Baş parmağının bir kısmı kopan Tahir D., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından Ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl'de İş Kazası: İşçinin Parmağı Koptu - Son Dakika

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