Bursa'nın İnegöl ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişiyi sırtından bıçaklayan zanlı tutuklandı.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Yeni Cami Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Kamil A. (21) ile Vedat K. (16) arasında kız meselesi yüzünden sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Vedat K. elindeki bıçakla Kadir A.'yı sırtından bıçakladıktan sonra kaçtı. Kanlar içinde kalan genç, yakındaki Çinili Cami avlusunda oturan vatandaşlardan yardım istedi.
Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan Vedat K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA
Son Dakika › Yerel › İnegöl'de Kız Meselesi Yüzünden Bıçaklama - Son Dakika
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