Kazada hayatını kaybeden İnegöllü iş adamı Sedat Taç toprağa verildi

18.01.2026 18:50  Güncelleme: 19:08
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iş insanı Sedat Taç hayatını kaybetti. Kazada Taç'a çarpan araç sürücüsü ve diğer bir tır da etkilendi. Sedat Taç'ın cenaze namazı İshakpaşa Camii'nde kılındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İnegöllü iş insanı Sedat Taç, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Dün saat 21.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde Sedat Taç (46), 26 ACL 757 plakalı otomobilini yakıtı bitince yol kenarına çekerek, aracın dışında beklemeye başladı. Bu sırada aynı yönde seyreden Tamer D. (21) yönetimindeki 16 DZ 410 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bekleyen Sedat Taç'a ve sol şeritte seyir halinde olan Makedonya uyruklu Mustafov Beazit (50) yönetimindeki GE 0464 AC plakalı tıra çarptı. Kazada Sedat Taç ile hafif ticari aracın sürücüsü Tamer D. yaralandı. Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sedat Taç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Sedat Taç için bugün İshakpaşa Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Taç'ın cenazesi, Mahmudiye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Burhan Serbest, CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Trafik, İnegöl, Bursa, Yerel, Son Dakika

