İnegöl'de Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi İçin Geri Sayım Başladı - Son Dakika
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İnegöl'de Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi İçin Geri Sayım Başladı

İnegöl Belediyesi, Turgutalp Mahallesi'nde gerçekleştirilecek ilk Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi için yıkım çalışmalarına 20 Aralık'ta başlanacağı açıkladı. Proje kapsamında 95 daire ve 2 işyerinin bulunduğu 15 blok boşaltıldı ve dönüşüm 7 etapta gerçekleştirilecek.

12.12.2024 21:56
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Kentsel dönüşümde geri sayım başladı

BURSA - İnegöl Belediyesi Turgutalp Mahallesinde şehrin ilk "Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi" için yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilk etap için geri sayıma geçti. 95 daire ve 2 işyerinden oluşan 15 blok boşaltıldı. 20 Aralık'ta yıkım çalışmaları başlayacak.

İnegöl Belediyesi'nin Turgutalp Mahallesinde şehrin ilk "Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi" için yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilk kazmayı vurmak için geri sayıma geçildi. Barbaros Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Mahmut Esat Bey Caddesi ve Kemalettin Sami Paşa Caddesi'nin kesişim noktasında bulunan 153 bin metrekare alanda yapılması planlanan kentsel dönüşüm, toplamda 7 ayrı etapta tamamlanacak.

Tamamında 130 blok, 842 adet konut ve 5 adet iş yeri bulunan kentsel dönüşüm bölgesinin ilk etapta 15 blok, 95 daire ve 2 dükkan bulunan kısmında dönüşüm gerçekleştirilecek. 1. Etapta Mimar Sinan Caddesi, Kemalettin Sami Paşa Caddesi, İsmail Hakkı Timur Sokak ile Barbaros Caddesi arasında kalan bölgenin dönüşümü yapılacak. Bu alanda binaların tamamı boşaltılarak yıkıma hazır hale getirildi. 20 Aralık itibariyle yıkım çalışmalarına başlanması hedefleniyor.

Daha dayanıklı binalarla İnegöl'ün yeni merkezinin yükseleceği kentsel dönüşüm alanında ilk etabın yıkım çalışmalarının 2 ay içerisinde tamamlanarak yapım aşamasına geçilmeye hazır hale getirilmesi planlanıyor. 2025 yılının ilk aylarında da inşaat sürecinin başlaması hedefleniyor. Yıkılan 15 bloğun yerine bu alanda 7 bloktan oluşan ve içerisinde mini bir meydanı da bulunan İnegöl'ün yeni cazibe merkezi yükselecek.

Öte yandan, kentsel dönüşümün ilk etabında yer alan hak sahiplerinin çalışmaya yüzde 100 destek verdiği ifade edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl'de Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi İçin Geri Sayım Başladı - Son Dakika

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