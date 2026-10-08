İnegöl\'deki enkaz alanı, farklı illerden gelen K9 ekiplerine afet eğitim merkezi oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İnegöl Belediyesince tahsis edilen enkaz alanı, Türkiye'nin farklı illerinden gelen arama kurtarma ekiplerinin K9 köpekleri için önemli bir eğitim merkezine dönüştü. Zeta, Yasmin, Asil, Maya, Moli, Adam ve Pusu isimli K9 arama kurtarma köpekleri, gerçek afet şartlarını aratmayan zorlu parkurlarda eğitiliyor.

İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK) tarafından kullanılan enkaz alanında Bursa'nın yanı sıra Trabzon, Aydın, Eskişehir ve Sakarya gibi farklı illerden gelen ekipler de ortak eğitim çalışmaları gerçekleştiriyor. Rusya'dan gelen bir K9 ekibi de köpeklerinin farklı enkaz ortamlarına alışması amacıyla alanda çalışma yaptı.

İNDAK Başkanı Eyüp Köksal, afetlere her an hazır olabilmek için ekiplerin sürekli eğitim yapmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Köksal, "Bulunmuş olduğumuz alan bizim enkaz alanımız. Burası İnegöl Belediyesi tarafından tahsis edildi. Zinde bir ekip olabilmek adına sürekli çalışma içerisindeyiz. Herhangi bir afet olduğunda ekiplerin işi bilen, profesyonel ve insan canına ulaşabilen ekipler olması gerekiyor" dedi.

K9 köpeklerinin eğitiminde farklı enkaz alanlarının kullanılmasının önemine dikkat çeken Köksal, "Köpeklerin aynı enkaz alanlarında çalışarak kazazedeleri ezberlememesi gerekiyor. Farklı çalışma alanlarında tecrübe kazanmaları çok önemli. Türkiye'nin farklı bölgelerinden ekipler buraya gelerek çalışmalar yapıyor. Bugün Rusya'dan gelen bir ekip de burada çalışma yapacak" ifadelerini kullandı.

İNDAK'ın 4 arama kurtarma köpeğinin bulunduğunu belirten Köksal, köpeklerden birinin AFAD'ın yeterlilik sınavını başarıyla geçtiğini, bir diğerinin ise 14 Ekim'de görev yeterlilik sınavına gireceğini söyledi.

Kaş-Kalkan AKUT ekibinden K9 eğitmeni Katya Lebedeva ise köpeğini farklı ortamlarda eğitmek amacıyla Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çalışma yaptığını belirtti. Lebedeva, "Köpeği geliştirmek için her yeri göstermek istiyorum. Yeni yerlerde afet olduğunda şaşırmasın ve her şeye hazır olsun diye çalışıyoruz. Bugün geldik ve biraz önce çalıştık. Zorlandık ama şimdi ne çalışacağımızı biliyoruz. Birkaç gün daha burada çalışacağız" dedi.

Aslen Rus olduğunu ve yaklaşık 10-11 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirten Lebedeva, deprem sonrasında köpeğini de alarak arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

"İyi yetişmiş bir köpek saniyeler içinde sonuca ulaşabiliyor"

İNDAK K9 Köpek Eğitimcisi ve K9 Birim Sorumlusu Feridun Bayram da yaklaşık 3 yıldır canlı arama branşında köpek eğittiklerini söyledi. Bayram, köpeklerin deprem, bina çökmesi ve benzeri afetlerde hızlı şekilde müdahale edebilmesi için eğitimlerden geçirildiğini belirterek, "Türkiye'nin birçok bölgesinden itfaiye ekipleri, jandarma, STK ve K9 birimleri gelip burada çalışma yapıyor. Bu çalışmalar hem ekiplerin hem de köpeklerin gelişmesine katkı sağlıyor" dedi.

Bir K9 köpeğinin sınava hazırlanmasının yaklaşık 1,5 yıl sürdüğünü aktaran Bayram, AFAD tarafından yılda iki kez düzenlenen sınavlarda başarılı olabilmek için yoğun çalışma yürüttüklerini ifade etti. Bayram, "Bir köpeğimiz sınavdan geçti. Bir diğer köpeğimiz de sınavı geçti ve 14 Ekim'de görev sınavına girecek. Onu da geçirirsek bizim için büyük bir kazanç olacak" diye konuştu.

K9 köpeklerinin afetlerdeki önemine dikkat çeken Bayram, "Her yetişen köpek afetler için çok önemli bir canlı. Hiçbir cihazın yapamadığını iyi yetişmiş bir köpek saniyeler içerisinde yapabiliyor" ifadelerini kullandı.

İNDAK'ın enkaz alanı, farklı illerden ve ülkelerden gelen ekiplerin ortak çalışmalarına ev sahipliği yaparken, K9 köpekleri gerçek afet şartlarına hazırlanarak afetlerde hayat kurtarmak için gün sayıyor.