İnegöl\'deki futbol sahası yenilendi

Yerel

Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesinde bulunan futbol sahası belediyenin girişimleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından baştan aşağı yenilendi.

Yeniceköy Mahallesinde bulunan futbol sahası ve tesisler uzun yıllardır ilçe sporuna hizmet veriyor. Amatör kümelerde mücadele eden futbol takımlarının müsabakalarını oynadığı sahada İnegöl Belediyesi'nin yaptığı tespitler üzerine kapsamlı bir yenilenme ihtiyacı olduğu görüldü. İnegöl Belediyesi girişimleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ele aldığı sahada baştan aşağı yenilendi.

Futbol sahası ve tesislerde yapılan çalışmayla; saha zemin değişti, saha aydınlatmaları yenilendi, tribünler, saha çevresi düzenlemeleri, skorboard tabelası, soyunma odaları ve idari bina onarımlarıyla tesis ilk günkü halini döndü. Amatör liglerde yeni sezon öncesi İnegöl takımlarının memnun eden bu çalışmayla İnegöl özel bir saha kazanmış oldu.

Çalışmaya ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl'ün genç nüfusu ve gençlerin beklentilerine dikkat çekti. 70 bini aşkın öğrencisiyle ve genç nüfusuyla şehrin özellikle kültür sanat ve spor alanlarında tüm ihtiyaçlarına cevap vermeye gayret ettiklerini ifade eden Başkan Taban, "Bu çerçevede bir yandan İnegöl Belediyesi olarak bizler yeni yeni sahaları şehrimize kazandırırken, bir yandan da eskimiş ve kullanım ömrünü tamamlamış alanları yeniliyoruz. Bu konuda her çalışma önemli. Gençlerimize alanlar oluşturmak, imkan sunmak en önemsediğimiz konulardan biri. Dolayısıyla belediyemiz imkanlarıyla hemen çözemeyeceğimiz konuları da Bakanlıklarımıza ileterek devlet imkanlarıyla çözmeye çalışıyoruz. Yeniceköy Futbol Sahamız da bu minvalde yenilendi ve tekrar en iyi şekilde hizmet verecek seviyeye geldi" dedi.

Başkan Taban'dan teşekkür

Yeniceköy futbol sahasının yenilenmesi noktasında emeği geçenlere de teşekkür eden Başkan Taban, "Burada sahanın eksiklerini İnegöl Belediyesi ekiplerimiz tespit ederek belirledi. Ardından Gençlik ve Spor Bakanlığımıza konuyu ilettik. Belediyemiz koordinasyon ve takibiyle yenileme çalışmaları yapıldı. Ben bu süreçte katkı sunan ve bizlere şartsız destek veren başta Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak olmak üzere; Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin'e, Milletvekilimiz Ayhan Salman'a, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Rahmi Aksoy'a, AK Parti İnegöl İlçe Başkanımız Mustafa Durmuş'a ve Gençlik Spor İlçe Müdürümüz Yusuf Şevki Yücel'e teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA