İnegöl\'ün en kapsamlı spor organizasyonu başlıyor

İnegöl Belediyesi'nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 9 yıldır düzenlediği Okullar Arası Spor Festivali için geri sayım başladı. Şehirdeki tüm okulları ve öğrencilerinin dahil olduğu ve İnegöl'ün en kapsamlı spor organizasyonu olan Okullar Arası Spor Festivali, 02 Şubat'ta başlayacak. Haziran ayına kadar 3 bin 500 öğrenci yaklaşık 500 takımla 14 ayrı branşta okullarını temsilen mücadele edecekler. 12-18 yaş arası öğrencilerin katılacağı müsabakalar, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük çekişmelere sahne olacak.

Spor festivali bu yıl "Gençlik Yılı" temasıyla gerçekleşecek

Spor festivalinin duyurusu, bugün düzenlenen basın toplantısıyla gerçekleştirildi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, İnegöl Belediye Meclisi Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeleri ile öğrencilerin katıldığı toplantıda, Başkan Alper Taban organizasyonun detaylarını paylaştı. İnegöl'ün en kapsamlı spor organizasyonunun başlamak için gün saydığını ifade eden Başkan Taban, "İnegöl Belediyesi olarak, çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmanın, sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa etmenin en önemli yollarından biri olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla, Milli Eğitim Müdürlüğümüz iş birliğinde bu yıl 9'uncusunu düzenleyeceğimiz Okullar Arası Spor Festivali ile sporun birleştirici gücünü yeniden şehrimize taşıyoruz. Biliyorsunuz İnegöl'ümüzde 2026 yılını Gençlik Yılı ilan etmiştik. Gençlerimizle dolu dolu programlar icra etmek istiyoruz. Spor Festivalimizi de bu yıl Gençlik Yılı kapsamında gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Bu organizasyonu gerçekleştirmede amaç ve hedeflerimiz var

Sporun yalnızca fiziksel gelişim değil, aynı zamanda; disiplin, özgüven, takım ruhu ve ahlaki değerler kazandıran güçlü bir eğitim aracı olduğuna vurgu yapan Başkan Taban, şöyle devam etti: "Bu festivali düzenlememizin de amaçları ve hedefleri var. Burada sadece yarışmak değil, yarışırken fair play ruhuyla yapmak, gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerine imkan tanımak, farklı okullardan öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamak, tüm öğrencilerimizin en az bir spor branşıyla tanışmasına vesile olmak, öğrencilerimizi spora özendirmek, spor kültürüyle yetişmelerini sağlamak ve Türk sporuna yeni sporcular kazandırmak gibi hedeflerimiz var. Bu düşünceyle inşallah güzel bir organizasyonu icra edeceğiz."

14 branş, 73 kategori, 500 takım, 3 bin 500 öğrenci

"Spor Festivali organizasyonu bu yıl yine büyük bir coşku ve heyecana sahne olacak. 02 Şubat'ta başlayıp Haziran ayına kadar devam edecek organizasyonda 12-18 yaş arası gençlerimiz okulları adına yarışacak. 14 farklı branş ve 73 kategoride yaklaşık 500 takım mücadele edecek. Toplamda da 3.500 öğrencimiz bu müsabakalarda yer alacak. Müsabakalar; İnegöl Belediyesi Spor Salonu, Alanyurt Yunus Emre Spor Salonu, Akhisar Spor Salonu, Yeniceköy Spor Salonu ile Gençlik ve Spor İlçe Spor Salonu olmak üzere şehrimizdeki tüm salonlarda yapılacak. Spor Festivali kapsamında yer alan branşlar ise; dart, okçuluk, oryantiring, bilek güreşi, güreş, bocce, spor tırmanış, puanlı atletizm, kros, satranç, masa tenisi, akıl oyunları, basketbol ve voleybol olmak üzere 14 ayrı branşta gerçekleşecek. Tüm branşlarda müsabakalar; Küçük, Yıldız ve Genç kategorilerinde, kız ve erkek öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştirilecek. Müsabakalar sonunda dereceye giren ilk 4 takıma ödülleri tüm karşılaşmaların tamamlanmasının ardından takdim edilecek. İlk dört sırayı alan takımlara kupa ve madalya verilecektir. Müsabaka fikstürleri, programlar ve sonuçlar İnegöl Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğümüzün @ibgenclikspor Instagram sayfası üzerinden paylaşılacak."

Okullara 1 milyon TL'lik spor malzemesi desteği

"Festival kapsamında birtakım desteklerimiz olacak. Ulaşım noktasında öğrencilerimizin salonlara taşınması gibi. Ulaşımın yanı sıra malzeme desteğimiz olacak. Festivale katılan tüm okullarımıza İnegöl Belediyesi olarak toplam 1 milyon TL tutarında spor malzemesi desteği vereceğiz. Bu destekle, aynı zamanda sporun okullarımızda kalıcı hale gelmesini hedefliyoruz."

Öğrencilerimiz ve gençlerimizin her zaman yanındayız

"Öğrencilerimizin ve gençlerimizin her zaman her yerde yanlarında ve destekçileriyiz. Sadece spor organizasyonu olarak değil, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile bu noktada güzel bir iş birliğimiz var. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl birlikte HOBA Projesi ile öğrencilerimizi buluşturmuştuk. İnegöl'de yeni okullar yapılması noktasında arsa tahsisleri yapıyoruz. Nöbetçi Kitaphaneler yaparak öğrencilerimize imkanlar sunuyoruz. Biz özellikle şunu yaptık bunu yapacağız dan ziyade, beklentiyi görerek hareket etmek istiyoruz. Gençlik Yılı da bu noktada önemli. Gençlerimizi geleceğin teminatı olarak görüyoruz. Onların beklentilerini karşılayacak adımları atmak istiyoruz. Spor festivalimizin hayırlı olmasını diliyorum. Müsabakalara katılacak tüm okullarımıza ve öğrencilerimize başarılar diliyorum."

İlk defa farklı branşlarla buluşacak öğrencilerimiz var

Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin de spor festivalinin çok kıymetli bir organizasyon olduğunu ifade etti. Zengin, "İnegöl Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan iş birlikleri şehrimize ve öğrencilerimize değer katıyor. Burada baktığımızda 3 bin 500 öğrencimizin sporla buluşması çok kıymetli. Özellikle teknolojinin nesillerimizi bu kadar harmanladığı bir zaman diliminde belki de bu 3 bin 500 öğrencimiz içerisinde ilk defa sporla buluşacak, farklı branşlarla buluşacak öğrencilerimiz vardır. Bu imkanı sundukları için Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öğrencilerden teşekkür

Basın toplantısında söz alan öğrenciler de İnegöl Belediyesi'nin öğrencilere yönelik destekleri için teşekkür ederek; "Sadece bu organizasyon değil, kitaphaneler olsun diğer sunulan imkanlar için teşekkür ederiz" ifadelerinde bulundular. - BURSA