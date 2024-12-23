İnegöl Dağcıları Sarıkamış Şehitlerini Andı - Son Dakika
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İnegöl Dağcıları Sarıkamış Şehitlerini Andı

İnegöl Dağcıları Sarıkamış Şehitlerini Andı

İnegöl Belediye Spor Kulübü dağcılık branşı sporcuları, kış dağcılığının başlangıcı olan 2025 sezonunun ilk etkinliğinde Uludağ'da Sarıkamış Şehitleri anısına yürüdü.

23.12.2024 12:48  Güncelleme: 12:49
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İnegöl Belediye Spor Kulübü dağcılık branşı sporcuları, kış dağcılığının başlangıcı olan 2025 sezonunun ilk etkinliğinde Uludağ'da Sarıkamış Şehitleri anısına yürüdü.

22 Aralık 1914'te başlayıp 15 Ocak 1915'te sona eren ve son 140 yılın en acı olayları arasında olan Sarıkamış Harekatının 110'uncu yılında, İnegöl Belediyesporlu dağcılar Sarıkamış şehitleri anısına etkinlik gerçekleştirdi. Vatan uğruna beyaz örtüyü kefen eyleyenlerin destanı olarak bilinen Sarıkamış Harekatında şehit olanlar anısına yapılan anma etkinlik aynı zamanda 2025 sezonunun ilk kış faaliyeti oldu.

İnegöl Belediye Spor Kulübü dağcılık branşı sporcuları, 22 Aralık Pazar günü Uludağ küçük zirve faaliyeti için 11 kişiyle İnegöl'den hareket etti. Kış dağcılığının başlangıcı olan 21 Aralık sonrası ilk günde, 2025 sezonunun ilk kış faaliyeti anlamlı bir anma yürüyüşü ile yapılmış oldu. Dağcılık antrenörü Bülent Aktaş rehberliğinde İnegöl Belediyespor temsilcisi 11 dağcı, Uludağ Oteller 1 Bölgeye araçla ulaştı. Buradan başlayan yürüyüş zirve yolunda hava şartlarının kötüleşmesi ile zorlaşsa da devam etti. Re rüzgarın şiddeti ile dağcılar zor anlar yaşadı. Zorlu hava şartlarında, sporcular adına 110 yıl önce zorlu şartlarda yaşam mücadelesi veren Sarıkamış şehitlerimizin mücadelesini anlamak zor olmadı. - BURSA

Kaynak: İHA

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