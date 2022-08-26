İngiltere'de enerji tavan fiyatı yüzde 80 artacak - Son Dakika
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İngiltere'de enerji tavan fiyatı yüzde 80 artacak

26.08.2022 14:11
İngiltere'de enerji tavan fiyatı yüzde 80 artacak

İngiltere'de enerji tavan fiyatı, 1 Ekim'den itibaren yüzde 80 artacak.

İngiltere'de enerji tavan fiyatı, 1 Ekim'den itibaren yüzde 80 artacak.

Rusya- Ukrayna savaşı ve Covid 19 salgını dünya ekonomisine darbe vurdu. İngiltere'de yıllık enflasyon oranında yaşanan artış, enerji fiyatlarını da etkiledi. Ülkenin enerji piyasası düzenleme ve denetleme kurumu Ofgem, enerji maliyeti üst sınırının yüzde 80 yükseldiğini açıkladı. Buna göre tedarikçilerle sabit bir anlaşması olmayan tüketiciler için elektrik ve doğal gaz tavan fiyatı, 1 Ekim itibarıyla yıllık bin 971 sterlinden 3 bin 549 sterline yükselecek.

Ofgem CEO'su Jonathan Brearley, zamların Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedarikini azaltması sonucu toptan fiyatların rekor seviyelere yükselmesinin bir yansıması olduğunu söyledi.

Ofgem'in Ocak ayında tavan fiyatını 5 bin sterlin üzerinden yükselteceği tahmin ediliyor.

Enflasyonun 1982'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı İngiltere'de, enflasyonun gelecek aylarda yüzde 13'e ulaşması bekleniyor. - LONDRA

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Kaynak: İHA

England, Rusya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İngiltere'de enerji tavan fiyatı yüzde 80 artacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'de enerji tavan fiyatı yüzde 80 artacak - Son Dakika
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