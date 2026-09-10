İngiltere'de hava trafik arızası sonrası 2 binden fazla uçuş iptal edildi

İngiltere'de 15 havalimanında hava trafik kontrolünü etkileyen sistem sorunu nedeniyle salı ve çarşamba günleri 2 binden fazla uçuş iptal edildi.

İngiltere'de Ulusal Hava Trafik Hizmetleri'nin (NATS) uçuş işleme sisteminde salı günü yaşanan teknik arıza, uçuş operasyonlarını felç etti. İngiliz medyasına göre salı ve çarşamba günleri ülke genelinde 2 bin fazla uçuş iptal edildi. Durumdan çok etkilenen havalimanı Heathrow oldu. Salı günü yerel saatle 13.00'te başlayan arıza ilerleyen saatlerde giderildi, ancak arızanın yol açtığı zincirleme iptaller Çarşamba günü de devam etti. Havacılık analiz firması Cirium'a göre iptaller çarşamba akşamı yavaşladı. Bugün ise herhangi bir iptal olmadığı belirtildi.

Yüz binlerce yolcu etkilendi

İlgiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander, NATS CEO'su Martin Rolfe ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, salı günü yaşanan 4 saatlik hava trafiği kesintiden yüz binlerce yolcunun etkilendiğini, yolcuların iptaller, yönlendirmeler ve gecikmelerle karşı karşıya kaldığını ifade etti. Bakan Alexander, "Bu sorunun kaçınılmaz olduğuna inanmıyorum" dedi. Alexander, NATS tarafından işletilen sistemle ilgili İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi (CAA) tarafından bağımsız bir soruşturma başlatılması talimatı verdi. Alexander CAA tarafından ayrı ve bağımsız bir inceleme yapılacağını ve bu incelemenin sonucunda 6 ay içinde rapor sunulacağını vurguladı.

NATS CEO'su Rolfe'a 1 hafta süre

İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın sözcüsü yaptığı açıklamada, hükümetin NATS CEO'su Rolfe'a güvendiğini, ancak olaya ilişkin rapor vermesi için kendisine 1 hafta süre verildiğini belirtti.

NATS CEO'suna istifa çağrısı yapılmıştı

İrlanda merkezli Ryanair, sorun nedeniyle onlarca uçuşun ve on binlerce yolcusunun gecikmelerden etkilendiğini duyurmuş, NATS CEO'su Martin Rolfe'u istifaya davet etmişti. Wizz Air'den yapılan açıklamada ise, "Kritik ulusal altyapı hizmeti sağlayan bir kuruluş, havacılık sistemini durma noktasına getirmemeli. NATS, mevcut haliyle görevini yerine getirebilecek durumda değil" denilmişti.

NATS sisteminde son 3 yılda yaşanan ikinci büyük arıza

NATS'ın uçuş planlarını otomatik işleyen sisteminde 2023 yılında büyük çaplı bir arıza yaşanmış ve 28 Ağustos 2023'te yaklaşık bin 500 uçuş iptal edilmişti. İptaller sonraki günlerde de devam etmiş ve gecikmelerden toplam 700 binden fazla yolcu etkilenmişti.

2025 yılı Temmuz ayında da radar kaynaklı bir teknik sorun yaşanmış, 150'den fazla uçuş iptal edilmiş ve NATS, sorunu yedek sisteme geçerek gidermişti.