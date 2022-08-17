Windsor Kalesi saldırganı: "Kraliçeyi öldürmek için buradayım" - Son Dakika
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Windsor Kalesi saldırganı: "Kraliçeyi öldürmek için buradayım"

17.08.2022 20:57
Windsor Kalesi saldırganı: "Kraliçeyi öldürmek için buradayım"

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in geçtiğimiz yıl Noel'i geçirmek üzere geldiği Windsor Kalesi'ne saldırı düzenleme amacıyla girmeye çalışan şahsın bugünkü duruşmasında kaleye girmeden önce, "Kraliçeyi öldürmek için buradayım" dediği aktarıldı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in geçtiğimiz yıl Noel'i geçirmek üzere geldiği Windsor Kalesi'ne saldırı düzenleme amacıyla girmeye çalışan şahsın bugünkü duruşmasında kaleye girmeden önce, "Kraliçeyi öldürmek için buradayım" dediği aktarıldı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in geçtiğimiz yıl Noel'i geçirmek için geldiği Windsor Kalesi'ne ait araziye izinsiz giren şahsın bugün düzenlenen duruşmasında Kraliçeye suikast düzenlemeyi planladığı belirtildi. Londra'daki Westminster Sulh Mahkemesi'nde yapılan duruşmada 20 yaşındaki Jaswant Singh Chail adlı saldırganın, "İngiltere'nin İhanet Yasası uyarınca suçlandığı, saldırıyı planlamak ve kraliyet ailesine erişmeye çalışmak için aylarını harcadığı" ifade edildi.

Savcılar, saldırgan Chail'in, Windsor Kalesi'nin arazisine girmeden önce bir video kaydettiğini ve bir yayı tutarken görüldüğü videoda, "Yaptıklarım ve yapacaklarım için üzgünüm. Kraliyet ailesinin Kraliçesi Elizabeth'e suikast girişiminde bulunacağım" ifadelerinde bulunduğu bildirildi. Chail'in videoda ayrıca İngiliz birliklerinin kuzeybatı Hindistan'daki kutsal Amritsar kentinde yaklaşık 400 Hintliyi öldürdüğü bir olaya atıfta bulunarak, "Bu, 1919 katliamında ölenlerin intikamı. Aynı zamanda öldürülenlerin, aşağılananların ve ırkları nedeniyle ayrımcılığa uğrayanların intikamıdır" dediği aktarıldı.

Savcılık duruşmada, Chail'in 25 Aralık Noel günü sabah saat 08.10'da araziye girdiğini ve kalenin güvenlik görevlisi tarafından saldırganın yakalandığı anda etkisiz hale getirildiğini aktardı. Windsor Kalesi'nde güvenlik görevlisi olan bir memur verdiği ifadede, Chail'i ilk gördüğünde "Size yardım edebilir miyim?" diye sorduğunu, Chail'in ise "Kraliçeyi öldürmek için buradayım" yanıtını verdiğini belirtti.

Savcılık ayrıca Chail'in yanında bulundurduğu yayın bir "Süpersonik X-yayı" olduğunu ve ölümcül yaralanmalara neden olma potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Chail, 1842 tarihli İhanet Yasası gereğince, Kraliçe'yi yaralamak veya öldürmekle tehdit etmek, saldırgan bir silah bulundurmak ile suçlandı.

Öte yandan Chail'in evinde yapılan aramalarda, Chail'in kraliyet ailesiyle temas kurmak amacıyla daha önce Savunma Bakanlığı'na ve Koruma Muhafızları'na başvurduğunu gösteren gaz maskesi, ip ve elektronik cihazlar bulunduğu aktarıldı.

Saldırganın Windsor Kalesi'ne izinsiz girmesinin ardından kalenin hava sahası, güvenlik endişeleri nedeniyle 27 Ocak'tan itibaren uçuşa yasak bölge ilan edilmişti. Alınan güvenlik önlemleri gereğince kale duvarlarından 2.25 kilometre uzaklıkta uçmanın suç sayılacağı belirtilmişti. - LONDRA

Kaynak: İHA
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England, Londra, Noel, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Windsor Kalesi saldırganı: 'Kraliçeyi öldürmek için buradayım' - Son Dakika

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