İnhisar\'da Evlilik Yıldönümleri Kutlama Projesi

Bilecik'in İnhisar ilçesinde "Evlilik Yıldönümlerini Kutlama Projesi" düzenlendi.

İnhisar Kaymakamı Furkan Recep Nalbant, kurum amirleri ile birlikte yaşlı çiftlerin evlilik yıldönümlerini kutlamak için kapılarını çaldı. "Evlilik Yıldönümlerini Kutlama" projesi kapsamında 1954 yılında evlenen Hakime ve Ali Özkan çiftinin evlilik yıldönümleri kutlandı. Kaymakam Nalbant ve Özkan çifti sohbet ederek geçmiş zamanları yad etti. Duygulanan Özkan çifti, Kaymakam Nalbant'a teşekkür etti. - BİLECİK