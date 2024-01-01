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İnhisar'da Evlilik Yıldönümleri Kutlama Projesi - Son Dakika
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İnhisar'da Evlilik Yıldönümleri Kutlama Projesi

Bilecik'in İnhisar ilçesinde düzenlenen 'Evlilik Yıldönümlerini Kutlama Projesi' kapsamında Kaymakam Furkan Recep Nalbant, yaşlı çiftlerin evlilik yıldönümlerini kutlamak için ziyaretlerde bulundu. 1954 yılında evlenen Hakime ve Ali Özkan çiftinin evlilik yıldönümleri özel bir etkinlikle kutlandı. Kaymakam Nalbant ve çift, duygusal bir sohbet gerçekleştirerek geçmiş zamanları yad etti.

İnhisar\'da Evlilik Yıldönümleri Kutlama Projesi
01.01.2024 - 12:08,
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Bilecik'in İnhisar ilçesinde "Evlilik Yıldönümlerini Kutlama Projesi" düzenlendi.

İnhisar Kaymakamı Furkan Recep Nalbant, kurum amirleri ile birlikte yaşlı çiftlerin evlilik yıldönümlerini kutlamak için kapılarını çaldı. "Evlilik Yıldönümlerini Kutlama" projesi kapsamında 1954 yılında evlenen Hakime ve Ali Özkan çiftinin evlilik yıldönümleri kutlandı. Kaymakam Nalbant ve Özkan çifti sohbet ederek geçmiş zamanları yad etti. Duygulanan Özkan çifti, Kaymakam Nalbant'a teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İnhisar'da Evlilik Yıldönümleri Kutlama Projesi - Son Dakika
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