Başkan Hamamcı Ankara\'da temaslarda bulundu

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, ilçede yürütülen ve planlanan projeler hakkında istişarelerde bulunmak üzere Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Hamamcı, ziyaretleri kapsamında ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Celal Adan'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmenin ardından Hamamcı, Adan'a nazik misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini iletti. Ankara temaslarına İLBANK Yönetim Kurulu Üyesi Selim Yağcı ile devam eden Başkan Hamamcı'nın, görüşmede İnönü ilçesinde hayata geçirilen ve planlanan projeler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi. Ziyaretler kapsamında yapılan görüşmelerde, ilçede devam eden yatırımlar ve gelecekte hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Hamamcı, görüşmelerin ardından İLBANK Yönetim Kurulu Üyesi Selim Yağcı'ya, İnönü ilçesine sağladıkları destekler ve gösterdikleri misafirperverlik dolayısıyla teşekkür etti. - ESKİŞEHİR