Yerel

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti.

Ziyarette ikili, iş birliğinin güçlenerek devam etmesi adına çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Başkan Hamamcı, ziyaretin ardından Küpeli'ye misafirperverliği için teşekkür ederken, Başkan Küpeli de, nazik ziyaretleri sebebiyle Başkan Hamamcı'ya teşekkür etti. - ESKİŞEHİR