İnönü Belediyesi 15 Temmuz'u Andı - Son Dakika
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İnönü Belediyesi 15 Temmuz'u Andı

İnönü Belediyesi 15 Temmuz\'u Andı
16.07.2026 14:50  Güncelleme: 14:53
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Eskişehir İnönü Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ilçe merkezi ve Valilik Meydanı'nda düzenlenen anma etkinliklerine katılarak şehit kabirlerini ziyaret etti, resim sergisi gezdi ve stant açtı.

Eskişehir İnönü Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ilçe merkezi ile Eskişehir Valilik Meydanı'nda düzenlenen anma programlarına katıldı.

İnönü'deki programlarda Kaymakam Talha Atılay Teymur, Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, ilçe protokolü ve kurum temsilcileri, şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti ve 15 Temmuz Şehitleri için hazırlanan resim sergisini gezdi. İlçe programının ardından İnönü Belediyesi, Eskişehir Valilik Meydanı'nda gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde stant açarak vatandaşları ağırladı ve çeşitli ikramlarda bulundu.

Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, demokrasi ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle, gazileri ise minnet ve şükranla andıklarını ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnönü Belediyesi 15 Temmuz'u Andı - Son Dakika

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