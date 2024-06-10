İnönü Belediyesi, Eskişehir'de ikinci parkın yapım çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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İnönü Belediyesi, Eskişehir'de ikinci parkın yapım çalışmalarını sürdürüyor

İnönü Belediyesi, Eskişehir'de Çarşı mahallesinde yapımına başladığı ikinci parkın çalışmalarını sürdürüyor. Ahmet Firdevs Parkı'nda yapılan çalışmalar kapsamında yürüyüş yolları, oturma grupları ve oyun stantları yerleştirilecek.

10.06.2024 15:33
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Eskişehir'de İnönü Belediyesi'nin ilçede yapımına başladığı ikinci parkın çalışmalarını sürdürüyor.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından yapımı kısa sürede tamamlanan Yenice Mahalle Parkı'ndan sonra Çarşı mahallesinde ikinci park çalışmalarına başladı. Metruk bir alandan insanların rahatça oturabileceği ve zaman geçireceği alanlar kazandırmak için çalışmalarına başlanan Ahmet Firdevs Parkı'nda hafriyat, elektrik hatları ve toprak dolgu çalışmasından sonra yürüyüş yolları, oturma grupları ve oyun stantlarının yerleştirileceği bölümler tretuvar taşları ile bölündü.

"Yeni parkımızı ilçemizin hizmetine açmak istiyoruz"

Çalışmalarla ilgili konuşan İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, "Yapımı devam eden park ile ilgili göreve geldiğimizden günümüze kısa bir sürede ilkini tamamladığımız Yenice Park'tan sonra inler manzaralı Ahmet Firdevs Parkı'ndaki çalışmalarımızı tamamlayarak ilçemizin hizmetine açmak istiyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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