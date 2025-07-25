İnönü Belediyesi\'nden Oklubalı Mahallesi\'ne Modern Altyapı Çalışmaları

İnönü Belediyesi, ilçeye bağlı mahallelerde yürüttüğü altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla vatandaşların yaşam konforunu arttırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Oklubalı Mahallesi'nde başlatılan kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının hız kesmeden sürdürüldüğü belirtildi. Çalışma tamamlandığında hem yaya hem de araç trafiği için daha düzenli bir ulaşım sağlanmış olacağı aktarıldı.

"Her mahalleye eşit hizmet" anlayışı vatandaştan olumlu dönüşler aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, mahalle sakinlerinden gelen taleplerin değerlendirildiğini ve ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde etap etap çalışmalara devam edileceğini belirtti. Yapılan çalışmalar sayesinde hem altyapı sorunlarının giderileceği hem de mahalle estetiğinin güçlendirileceği ifade edildi. İnönü Belediyesi'nin "Her mahalleye eşit hizmet" anlayışıyla sürdürdüğü bu çalışmalar, vatandaşlardan da olumlu geri dönüşler alıyor. İlçenin genelinde devam eden altyapı iyileştirme ve çevre düzenleme faaliyetleriyle birlikte, Oklubalı Mahallesi de modern bir görünüme kavuşacağı aktarıldı. - ESKİŞEHİR