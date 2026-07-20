İnönü'de yeni yaşam alanları ve cazibe merkezleri oluşuyor - Son Dakika
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İnönü'de yeni yaşam alanları ve cazibe merkezleri oluşuyor

İnönü\'de yeni yaşam alanları ve cazibe merkezleri oluşuyor
20.07.2026 15:09  Güncelleme: 15:10
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Eskişehir İnönü Belediyesi, ilçede inşaat, temizlik, bakım ve onarım çalışmalarıyla yeni yaşam alanları ve cazibe merkezleri oluşturuyor. Sarısu Deresi temizliği tamamlandı, taşkın riskine karşı boru döşeme, metruk bina yıkımı, fırın evi ve sosyal tesis çalışmaları sürüyor.

Eskişehir İnönü Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında sürdürdüğü inşaat, temizlik, bakım ve onarım çalışmalarıyla vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yeni yaşam alanları ve cazibe merkezleri oluşturmaya devam ediyor.

İlçede yapımı tamamlanan TOKİ konutlarının çevresinde yürütülen çevre düzenleme çalışmaları kapsamında Sarısu Deresi'nde başlatılan temizlik çalışmalarının ilk etabı başarıyla tamamlandı. Belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda dere kenarı daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşurken, bölge kısa sürede vatandaşların beğenisini kazandı.

Taşkın riskini azaltmak amacıyla boru döşeme çalışması yapılıyor

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, TOKİ bölgesinde gerçekleştirilen çalışmaların ardından ekiplerin derenin diğer bölümünde de dolgu ve çevre temizliği çalışmalarına başlayacağı belirtilerek, ilçenin daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir görünüme kavuşması için çalışmaların aralıksız sürdürüleceği ifade edildi. Belediye ekipleri, ilçenin farklı mahallelerinde de önemli çalışmalara imza atıyor. Seyitali Mahallesi'nden geçen bağlantı yolunda taşkın riskini azaltmak amacıyla iş makineleriyle koruge boru döşeme çalışması gerçekleştirilirken, mahallede güvenlik riski oluşturan metruk binanın yıkımı da tamamlandı. Yörükyayla Mahallesi'nde yapımı devam eden Fırın Evi'nde fırın imalatı, çatı kaplama ve sıva çalışmaları sürerken, Dutluca Mahallesi'nde bulunan Sosyal Tesis'in sundurma alanının zemin kaplaması fayans çalışması tamamlandı.

"Çalışmalar kararlılıkla sürüyor"

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, ilçenin her noktasında vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik hizmet üretmeye, yaşam kalitesini artıracak projeleri hayata geçirmeye ve İnönü'yü daha modern, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnönü'de yeni yaşam alanları ve cazibe merkezleri oluşuyor - Son Dakika

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