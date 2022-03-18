İnönü'de 18 Mart Şehitleri Anma Töreni düzenlendi - Son Dakika

Eskişehir'in İnönü ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 107'inci yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

İnönü Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene; İlçe Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve kurum amirleri katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Vehbi Koç Orta okulunda gerçekleştirilen anma programı ile devam etti.

Törenin ardından Vehbi Koç İlkokulu'nda devam eden programda İnönü Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan anma programına geçildi. Törende Kur'an-ı Kerim tilaveti, günün anlam ve önemi ilişkin konuşma, Zafer Türküsü, Kısa film, Çanakkale Şehitler adlı şiir, Bir Yolcuya adlı şiir ve İnönü Anadolu Lisesi Korosu tarafından türküler okunması ile devam etti.

Anma programının sonunda 18 Mart Şehitleri Anma Günü Resim, Şiir ve Kompozisyon yarışması neticesinde İnönü'de dereceye giren öğrencilere ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren öğrencilerden resim yarışmasında birinci olan Şehit Ali İhsan Aydın İlkokulu öğrencisi Azra Gök'e ödülünü İlçe Kaymakamı Rümeysa Sena Kurt, Şiir Yarışmasından ilçe birincisi olan Vehbi Koç Orta Okulu öğrencisi Melek Özdamar'a ödülünü İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt verirken, Kompozisyon dalında birinci olan İnönü Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinden Mehmet Topbaş'ın ödülünü ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük takdim etti. - ESKİŞEHİR