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İnönü'de karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor - Son Dakika

İnönü'de karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor

18.01.2022 16:08
İnönü'de karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor

Eskişehir İnönü ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden yoğun kar yağışının ulaşımı aksatmaması ile İnönü Belediyesi ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Eskişehir İnönü ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden yoğun kar yağışının ulaşımı aksatmaması ile İnönü Belediyesi ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelindeki tüm mahallelerde cadde, sokak ve kaldırımlarda kepçe, sıyırma bıçaklı kamyon ve kar küreme makinesi ile karla mücadele çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Karla mücadele çalışmaları kapsamında ekipler, vatandaşların ulaşımlarını kolaylıkla sağlayabilmeleri için kar küreme makinesi ile kaldırımlar temizlenirken ara sokaklardaki yollar kepçe, kar sıyırıcı araçlarla temizlenerek don ve kaymalara karşı yollarda tuzlama çalışması devam ettiği belirtildi.

İlçe sakinleri karla mücadele çalışmalarından dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.

Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada ise, kar yağışı süresince ekiplerin çalışmalarına aralıksız devam edeceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

İnönü'de karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor
İnönü'de karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor
İnönü'de karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor
İnönü'de karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor

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Eskişehir, Hisarcık, İnönü, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İnönü'de karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnönü'de karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor - Son Dakika
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