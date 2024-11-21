İnönü'de Muhtarlar Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İnönü'de Muhtarlar Toplantısı Gerçekleşti

İnönü\'de Muhtarlar Toplantısı Gerçekleşti

İnönü Belediyesi Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Kaymakamı Ahmet Yıldız ve Belediye Başkanı Serhat Hamamcı katıldı. Toplantıda ilçedeki çalışmalar ve muhtarların yeni talepleri görüşüldü.

21.11.2024 15:33  Güncelleme: 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnönü ilçesinde mahallelerin muhtarlarının katılımıyla Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.

İnönü Belediyesi Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya İnönü İlçe Kaymakamı Ahmet Yıldız, Belediye Başkanı Serhat Hamamcı ve ilçeye bağlı mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda Belediye Başkanlığı tarafından ilçede yapılan çalışmalar aktarılırken mahalle muhtarlarından gelen yeni talepler görüşülerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

İlçede görev yapan muhtarlar yapılan program ve gösterdiği ilgiden dolayı İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'ya teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ahmet Yıldız, Politika, Gençlik, Yerel, Yaşam, İnönü, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnönü'de Muhtarlar Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:15 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan istifa çağrılarına tek cümlelik yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan istifa çağrılarına tek cümlelik yanıt
14:54 Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Netanyahu hakkında tutuklama emri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri
13:14 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
23:35 Serhat Akın’dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf Serhat Akın'dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf
23:10 Sergen Yalçın’dan Fenerbahçe’ye ilginç transfer tavsiyesi Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'ye ilginç transfer tavsiyesi
22:50 Carlo Ancelotti küplere bindi: Real Madrid’de Arda Güler krizi Carlo Ancelotti küplere bindi: Real Madrid'de Arda Güler krizi
22:40 Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı
22:33 Neymar, 43 milyon sterline Suudi Arabistan’dan ev satın aldı Neymar, 43 milyon sterline Suudi Arabistan'dan ev satın aldı
22:19 İzmir’de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı İzmir'de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı
22:04 Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı
21:59 Kardeşini Öldüren Şahıs Tutuklandı Kardeşini Öldüren Şahıs Tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 16:39:35. #1.11#
SON DAKİKA: İnönü'de Muhtarlar Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.