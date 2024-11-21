İnönü\'de Muhtarlar Toplantısı Gerçekleşti

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İnönü ilçesinde mahallelerin muhtarlarının katılımıyla Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.

İnönü Belediyesi Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya İnönü İlçe Kaymakamı Ahmet Yıldız, Belediye Başkanı Serhat Hamamcı ve ilçeye bağlı mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda Belediye Başkanlığı tarafından ilçede yapılan çalışmalar aktarılırken mahalle muhtarlarından gelen yeni talepler görüşülerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

İlçede görev yapan muhtarlar yapılan program ve gösterdiği ilgiden dolayı İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'ya teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR