İnönü\'de Resmi Törenler Cumhuriyet Meydanı\'na Taşınıyor

İnönü İlçesinde, resmi törenlerin yeniden Cumhuriyet Meydanı'na alınması kararı sonrası meydandaki çalışmalar hızla devam ediyor.

AK Parti ve CHP'li meclis üyelerinin ortak kararıyla, ilçe genelinde yapılacak resmi törenlerin yeniden Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilmesine kararı sonrası İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'nın talimatları ile başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Resmi tören ve önemli etkinliklerin ilçe merkezinde yapılmasına imkan sağlamak için başlatılan çalışmada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin yerleştirileceği kaide ile tören alanı yapılacak sahada beton çalışması ile alana yeni elektrik hattı çekilmesi çalışması gerçekleştirildi. Kısa sürede tamamlanması beklenen çalışma sonrası İlçede yapılacak olan resmi törenler geçmiş yıllarda olduğu gibi ilçe merkezinde yapılmaya başlanacak. - ESKİŞEHİR