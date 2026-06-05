İnönü Üniversitesi Başarı Ödülleri Töreni

İnönü Üniversitesi tarafından kurumsal başarı kültürünü sürdürülebilir hale getirmek amacıyla düzenlenen "Başarı Ödüller 2026 Töreni", KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Dr. Ziya Öztürkler'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, başarı ödüllerinin üniversite adına geleneksel bir organizasyona dönüşmesini hedeflediklerini belirtti. Konuşmasında Rektör Akpolat, "Bu üniversitemiz için çok önemli bir tören. Artık bu törenin üniversitemiz adına bir geleneğe dönüşmesini ve üniversitemizin bir kalite, akreditasyon ve marka değeri yüksek bir programına dönüşmesini kendi adıma arzu ediyorum" dedi. Üniversitenin sağlık alanındaki başarılarına da değinen Akpolat, karaciğer ve kemik iliği naklindeki öncü konumun yanı sıra uluslararası sıralamalarda elde edilen başarıların önemine vurgu yaptı.

Törenin onur konuğu olan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Dr. Ziya Öztürkler ise konuşmasında yükseköğretimde nitelikli büyümenin önemine dikkat çekti. Rektör Akpolat'ın sunumunu "ders niteliğinde" olarak değerlendiren Öztürkler, "Yükseköğrenimde önemli olan nicel büyüme değildir, nitel büyümedir. İşte aslında bugünkü sunumda da İnönü Üniversitesi'nin nitel büyüme noktasında atmış olduğu doğru adımları görüyoruz. Akademisyen profilinin çok güçlü olması gerekir ki o üniversitenin çıktısının topluma değer verecek, katkısının yüksek olabilmesi için. Bugün akademik çalışmalar ve yayınlar çok önemlidir. Bu doğru bir vizyon ve doğru bir stratejidir" şeklinde konuştu.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki bağlara ilişkin de önemli mesajlar veren Öztürkler, "Türkiye Cumhuriyeti bizim anavatanımızdır, bu hiçbir zaman değişmez. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin sarsılmaz ve kopmaz bağları vardır. Ne Anavatan, ne Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğü ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk askerinin varlığı tartışma konusu değildir. Biz biriz, birlikteyiz ve bayraklarımızı sizlerle birlikte dalgalandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ödül takdimine geçildi. Personel Başarı Ödülü kapsamında Ali Çolak, Erdil Keskin, Hamza İyidil, Harun Babacan, Mustafa Topçu ve Yunus Özkul, Bahriye Kaynak, Emrah Akbaş, Mustafa Kocaer, Nevra Öksüzoğlu, Nimet Özkan, Pınar İlyasoğlu, Turan Ulu, Ümmühan Dayan ve Yunus Emre Taşkaya ödül aldı. Öğrenci Üstün Hizmet Ödülü, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda boks branşında altın madalya kazanan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Milli Sporcu Rabia Topuz Araz'a verildi. En Başarılı Lisansüstü Tez Ödülleri kapsamında doktora kategorisinde "Metal Selenit İçeren MOF Temelli Porlu Karbon Malzemelerin Sentezi ve Li/Na-İyon Bataryalardaki Uygulamaları" başlıklı çalışmasıyla Nesrin Buğday ödül alırken, yüksek lisans kategorisinde "Hasta Başı Testlerinde Çoklu SARS-Cov-2 Tespiti" başlıklı çalışmasıyla Elif Gündüz ödüle layık görüldü.

Toplumsal Katkı Ödülü, "Sessiz Dünyaya Gönüllü Dokunuş: Afetten Doğaya Engelsiz Birliktelik" projesiyle Öğr. Gör. Dr. Sema Kömürkara'ya verildi. İyi Eğitim Uygulamaları Ödülü'nü ise öğrencilerin öğrenme süreçlerine sunduğu katkılar dolayısıyla Doç. Dr. Nail İlhan aldı. Bilim Ödülleri kapsamında en yüksek bütçeli ulusal proje yürütücüsü kategorisinde "Katı-Hal-Sodyum-Sülfür Pillerin Performans ve Kararlılık Açısından Geliştirilmesi" projesi ile Prof. Dr. Sedat Yaşar ve "Youth Participation Summit For Accurate Information, Safe Future" projesiyle Öğr. Gör. Dr. Hasan Toman ödül aldı.

"BIM-Driven Software and Algorithm For Optimal Floor Tile Layout Minimizing Material Waste" adlı çalışmasıyla Prof. Dr. Önder Halis Bettemir, yüzde 1'lik dilimde yayın ödülünün sahibi oldu. Yayın ödülü ise Q1 kategorisindeki yayın performansıyla Prof. Dr. Ahmet Sami Akbulut'a takdim edildi. Araştırma Üniversitesi Katkı Ödülleri kapsamında Sosyal Bilimlerde Prof. Dr. Alptekin Ulutaş, Doç. Dr. M. Abdulbaki Karaca ve Dr. Öğr. Üyesi Zafer Güney Çağış, Fen Bilimlerinde Prof. Dr. Burhan Ateş, Doç. Dr. Ahmet Ulu ve Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Dündar, Mühendislik Bilimlerinde Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu, Doç. Dr. Teoman Karadağ ve Dr. Öğr. Üyesi Enes Gül, Sağlık Bilimlerinde ise Prof. Dr. Cemil Çolak, Doç. Dr. Osman Tayyar Çelik ve Dr. Öğr. Üyesi Elif Seren Tanrıverdi ödüle layık görüldü. İnönü Üniversitesi Akademi Özel Ödülleri kapsamında Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu, Prof. Dr. Kazım Türk, Doç. Dr. Osman Tayyar Çelik ve Prof. Dr. Serkan Benk'e ödül verildi.

Törende ayrıca ÜNİDES kapsamında projeleri kabul edilen öğrenci toplulukları da ödüllendirildi. Temel Eğitim Topluluğu, Sosyal Politika Topluluğu, İnönü Tıp Kültür Sanat Topluluğu, Doğu Medeniyetleri Edebiyat ve Tarih Topluluğu, Dijital İnovasyon Topluluğu, IEEE İnönü Topluluğu, Hemşirelik Araştırma ve Yardımlaşma Topluluğu, Teknofest Topluluğu, Yapay Zeka Topluluğu, Havacılık ve Uzay Topluluğu, Yenilikçi ve Kapsayıcı Matematik Eğitim Topluluğu, İnüpsa Farma Topluluğu, Ses Konuşma Yutma Topluluğu, Yaşlılarla Yaşam Topluluğu, Bilgi ve Erdem Topluluğu, Tenis Topluluğu, Düslerden Gülüşlere Topluluğu, Yeni Fikirler Topluluğu, Genç Yaklaşım Topluluğu, Siyonizm ve Ortadoğu Araştırmaları Topluluğu, Dans Topluğu ile birçok öğrenci topluluğu başarılarından dolayı ödül aldı.

Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - MALATYA