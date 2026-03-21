İnönü Üniversitesi\'nde Ramazan Bayramı Töreni

İnönü Üniversitesi'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Rektör Nusret Akpolat'ın katılımıyla Yaşam Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Özer, Prof. Dr. Mehmet Sağlam ile Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, Genel Sekreter Abuzer Kalkan, Rektör Danışmanı Abdulkadir Baharçiçek, Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Kalkan, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Erol Karaaslan, daire başkanları, dekanlar, akademik ve idari personelin yanı sıra uluslararası öğrenciler katıldı. Programda herkesle tek tek bayramlaşan Rektör Akpolat, öğrencilerle yakından ilgilenip onlarla bir süre sohbet etti. Samimi bir atmosferde geçen bayramlaşma töreni, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdi.

Tören, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - MALATYA