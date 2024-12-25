İnönü'ye Yeni Futbol Sahası ve Spor Kompleksi Projesi - Son Dakika
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İnönü'ye Yeni Futbol Sahası ve Spor Kompleksi Projesi

İnönü\'ye Yeni Futbol Sahası ve Spor Kompleksi Projesi

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin ile bir araya gelerek, 2025 yılında yapımına başlanacak futbol sahası ve spor kompleksi projelerini değerlendirdi. Hamamcı, projelerin ilçe gençlerine yeni fırsatlar sunacağını belirtti.

25.12.2024 15:01  Güncelleme: 15:03
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İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin'i ziyaret etti.

Başkan Hamamcı, ilçeye yapılması planlanan futbol sahası ve spor kompleksi için ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Hamamcı, bu çerçevede son olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin'i ziyaret etti. Birlikte önemli değerlendirmelerde bulunan Başkan Hamamcı ve Şahin, İnönü'de 2025 yılında yapılması planlanan futbol sahası ve spor kompleksi projeleri hakkında konuştu.

"Futbol sahamız ve spor kompleksimiz hayırlı olsun"

Başkan Hamamcı, ilçe sakinlerinden gelen talepler üzerine geliştirilen proje ile ilçede spor altyapısını güçlendirecek ve gençler için yeni fırsatlar oluşturacak olmanın kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Şahin'e desteklerden dolayı teşekkürler eden Başkan Hamamcı, göreve geldikleri günden itibaren gençlere yönelik çalışmalara daha fazla önem verdiklerini dile getirerek, "Futbol sahamız ve spor kompleksimiz, İnönü'müze ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun. Projelerin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnönü'ye Yeni Futbol Sahası ve Spor Kompleksi Projesi - Son Dakika

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