İNOVDER İftarında Birlik Mesajı - Son Dakika
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İNOVDER İftarında Birlik Mesajı

Kayseri Valisi Çiçek, İNOVDER iftarında şehre dair umutları ve birlik vurgusunu dile getirdi.

08.03.2025 12:21
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İnovatif İş İnsanları Derneği'nin (İNOVDER) verdiği iftar yemeğinde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'nin çok şeyi hak ettiğini söyleyerek, "Bu şehrin sokaklarında yürürken sanki bin yıl öteden Alaeddin Keykubat çıkacak ve "haydi çalışmaya devam" diyecek gibi görünüyor" dedi.

Bir otelde verilen iftar yemeğine, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, sanayiciler, dernek üyeleri ve davetliler katıldı. İftarın ardından açılış konuşması yapan İNOVDER Genel Başkanı Ahmet Esad Talo, "Birlik ve beraberliğin ne denli önemli olduğu hepimizce malum. Bizlerde İNOVDER ailesi olarak bu teşkilatlanmayı hayata geçirirken her şeyden önce bu hususa riayet etmek durumundaydık. İNOVDER olarak vatanını, bayrağını ve mukaddesatını öncelemek şartıyla hangi dünya görüşüne sahip olursa olsun her kültürden ve düşünceden iş insanı ile bir araya gelerek onların ortak çıkarlarını korumak ve geliştirmek adına dün olduğu gibi bugünde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her zaman "yeniliğe hazır olun" mottosunu söylerken aslında ayrıştırmaktan ziyade bütünleştirmeyi, egoistlikten ziyade birlik ve beraberliği, düşmanlıktan ziyade dostluk ve kardeşliği, taklitçilikten ziyade inovatif düşünmeyi ve nicelikten ziyade nitelik kavramlarını kendisine vizyon eden bir teşkilatlanmayla karşı karşıyasınız. 22 inanmış kişinin kuruculuğunu üstlendiği bu teşkilatlanma geçirilen 3 yıllık süre zarfı itibariyle 200'lü sayılara oluşan üye sayısıyla genel merkezi Kayseri'de olup derneğini statüsü en hızlı büyüyen şartlarda hazırlamaya gayret gösteriyoruz. İNOVDER, memleketimiz Kayseri başta olmak üzere tüm STK'ların genelinde alanında yeni heyecan yeni bir dinamik kattığı artık aşikar bir şekilde gözlemlenmektedir. Bu durum ülke içerisinde görüşmekte olduğumuz temsilciliklerimiz başta olmak üzere iletişim içerisinde olduğumuz Kayseri ve Türkiye protokolü tarafından da ifade ediliyor" diye konuştu.

"Kayseri öteden beri bir ticaret geleneği ile Türkiye'de nam salmış bir şehrimiz"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz da, "Ticaret, tarih, kültür, turizm ve ilim şehri Kayseri'mizden, ekonominin kalbinin attığı bu şehirden inovatif iş insanlarının dernek kurarak güçlerini birleştirmeleri gerçekten takdire şayan bir davranıştır. Genellikle iş insanlarımız belirli bir yaş grubuna hitap ederdi ama burada çok genç iş insanlarımız var ve bu dernek çatısı altında bir araya gelmişler. Farklı siyasi görüşlerden ve farklı anlayışlardan olsalar da tek bir hedef var, o da ekonomik büyüme, kalkınma ve bu kalkınmayla birlikte ahlakı, insani değerleri de önceleyen bir anlayış ile güçlü bir Kayseri, güçlü bir Türkiye için hayır üretecek bir kuruluş vizyonu ile hareket etmekteler. Kayseri öteden beri bir ticaret geleneği ile Türkiye'de nam salmış bir şehrimizdir. Özellikle 6 organize sanayisi ile üretmiş olduğu ülkemize ait yerli üretimler ile kendisinden söz ettiren bir şehrimiz. Bu şehrimizin güçlerini İNOVDER çatısı altında daha da gelişeceğine ve özellikle Türkiye'mizin 81 ilini kuşatacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu şehrin sokaklarında yürürken sanki bin yıl öteden Alaeddin Keykubat çıkacak ve "haydi çalışmaya devam" diyecek gibi görünüyor"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, "Kayseri bu birlik ve beraberliği ile birbirine olan tutkusu ile geleceğe büyük bir cesaretle ve gayretle yürüyor. İNOVDER'de Kayseri'ye genç ve dinamik bir duruş ile girdiler. Bu 3 yıl içerisinde 'Sayın Valim, Kayseri ile ilgili yapılacak her işte biz varız, ne görev başımız üstüne. Biz bu memleketin aşığıyız" dediler. Eğitimlerini, organizasyonlarını ve ortaklarını yakından takip ediyorum. İNOVDER'den guru duyduğumu ifade etmek istiyorum. Genel merkezinin Kayseri'de olması, genel başkanının Kayseri'den tüm Türkiye'ye yayılacak olması beni heyecanlandırıyor. Ayrıca, üyelerinin birbirlerine bakışlarını ve birbirlerinin yanında omuz omuza duruşlarını gördüm. Onlarda Kayseri sevdasını gördüm. İnşallah bu samimiyetleri hem İNOVDER'i büyütecek hem Kayseri'ye değer katacak. Bu şehir çok şeyi hak ediyor. Bu şehre hizmet etmemiz gerekiyor. Bu şehir sevdalı olacak bir şehir. Sokaklarında yürürken sanki bin yıl öteden Alaeddin Keykubat çıkacak ve "haydi çalışmaya devam" diyecek gibi görünüyor. Her sokağından bir evliya çıkacak gibi hissettiriyor. Her yerinde mistik bir hava var. Bu şehre ne kadar hizmet edersek az. Bu şehir için birlikte beraberce daha yapacağımız çok iş var" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekinildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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