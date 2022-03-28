İnpınar Yaylası Yörük Kültürü Şenliğine yoğun ilgi - Son Dakika
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İnpınar Yaylası Yörük Kültürü Şenliğine yoğun ilgi

28.03.2022 11:53
İnpınar Yaylası Yörük Kültürü Şenliğine yoğun ilgi

İzmir'in Selçuk ilçesinde, 7. Geleneksel Barutçu İnpınar Yaylası Yörük Kültürü Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

İzmir'in Selçuk ilçesinde, 7. Geleneksel Barutçu İnpınar Yaylası Yörük Kültürü Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

7. Geleneksel Barutçu İnpınar Yaylası Yörük Kültürü Şenliği, çok sayıda kişiyi bir araya getirdi. Yörük kültürünü yaşatmak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak için düzenlenen şenliğe; CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, protokol üyeleri, meclis üyeleri, çevre ilçelerden gelen vatandaşlar ve katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan şenlikte bir konuşma yapan Milletvekili Seyit Torun, "Kültürlerimizi yaşatmak gerçekten çok önemli, çok kıymetli. Biz bir arada olduğumuzda, birlikte olduğumuzda başaramayacağımız hiçbir şey yok. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Toros dağlarında eğer bir Yörük çadırı varsa ve dumanı da tütüyorsa bilin ki bu ülkeye hiç kimsenin gücü yetmez' demiştir. O yüzden bu kültürü yaşatmak ülkemizin birliğine, beraberliğine vurulmuş bir mühürdür. Ülkemizin birçok yerinde Yörük kültürü yaşatılmaya çalışılıyor. Bu kültürü gelecek nesillere mutlaka aktarmalıyız. Bugün İnpınar Yaylası'na doğan güneş gibi ülkemizin üzerine güneş doğmasını diliyorum" dedi.

Baharı karşılamak ve gelenekleri yaşatmak adına bir Yörük şenliği düzenlediklerini belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, "Özlemişiz bir arada olmayı, özlemişiz beraber karşılıklı etkileşim halinde bulunmayı. O yüzden bu kalabalığı görmek hepimizi mutlu etti. Yörük kültürü bizim için çok kıymetli. Biz Yörük kültürünü yaşatmak adına bu şenliği yapıyoruz" diye konuştu.

İlçe Kaymakamı Ekrem İnci de, uzun süre sonra halkı bir arada bulunduran bir şenlik düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu güzel şenlikler bizim Anadolu'muzun özü, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin sembolüdür. Biz bu şenliklerle geleneklerimizi yaşatmalıyız" dedi

Yapılan konuşmaların ardından 7. Geleneksel Barutçu İnpınar Yaylası Yörük Kültürü Şenliğinde, zeybek gösterileri yapıldı. Vatandaşların doyasıya eğlendiği şenlik Uğur Önür konseri ile sona erdi. - İZMİR

İnpınar Yaylası Yörük Kültürü Şenliğine yoğun ilgi
İnpınar Yaylası Yörük Kültürü Şenliğine yoğun ilgi
İnpınar Yaylası Yörük Kültürü Şenliğine yoğun ilgi
İnpınar Yaylası Yörük Kültürü Şenliğine yoğun ilgi

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Cumhuriyet Halk Partisi, Hisarcık, Selçuk, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İnpınar Yaylası Yörük Kültürü Şenliğine yoğun ilgi - Son Dakika


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