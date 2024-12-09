İnsan Hakları Günü'nde Kartaloğlu'ndan Mesaj - Son Dakika
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İnsan Hakları Günü'nde Kartaloğlu'ndan Mesaj

TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu, İnsan Hakları Günü'nde eşitlik ve adalet vurgusu yaptı.

09.12.2024 12:53
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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, "Dünya genelinde insanların özgürce düşünce ve haklarını savunabildiği, eşitlik ve adaletin hüküm sürdüğü, din, dil, ırk ayrımcılığı olmadığı, insan onuruna saygı gösterilen, zulmedilmeyen, istismar edilmeyen, öldürülmeyen bir dünya arzumuzdur" dedi.

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, tüm insanların temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasını öngören, doğuştan hür ve eşit doğduğu gerçeği üzerine inşa edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilişinin 76. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, bugün hala temel hak ve özgürlükler konusundaki en önemli referans belgesi olma özelliğini korumaktadır. Dünya genelinde insanların özgürce düşünce ve haklarını savunabildiği, eşitlik ve adaletin hüküm sürdüğü, din, dil, ırk ayrımcılığı olmadığı, insan onuruna saygı gösterilen, zulmedilmeyen, istismar edilmeyen, öldürülmeyen bir dünya arzumuzdur."

Kartaloğlu, tüm insanlık ve ülkelerin insan haklarını korumak ve ihlalleri önlemek için birlikte çalışması gerektiğini belirterek, "İnsan haklarına objektif bir perspektifle bakarak, dünya genelinde her geçen gün daha fazla saygı görmesi dileğiyle, İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Hukuk, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnsan Hakları Günü'nde Kartaloğlu'ndan Mesaj - Son Dakika

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