Üye Girişi
İnsan Kaynakları uygulamalarında dönüşüm başlıyor - Son Dakika

İnsan Kaynakları uygulamalarında dönüşüm başlıyor

11.11.2021 09:06
İnsan Kaynakları uygulamalarında dönüşüm başlıyor

Albayrak Grubu İK Koordinatörlüğü "deneyimli ve yetkin iş gücü, işlevsel yazılım programları ve nitelikli iş ortakları" ile Kariyer ve Yetenek Yönetimi sürecini başlatıyor.

Albayrak Grubu İK Koordinatörlüğü "deneyimli ve yetkin iş gücü, işlevsel yazılım programları ve nitelikli iş ortakları" ile Kariyer ve Yetenek Yönetimi sürecini başlatıyor. Sürecin detayları Mihrabat Korusu'ndaki toplantıda katılımcılara aktarıldı.

Teknolojiyle birlikte değişimin de hız kazandığı günümüzde, şirketlerin ve çalışanların bu dönüşüme ayak uydurması kaçınılmaz hale geldi. İnsan Kaynakları departmanları da bu dönüşüme öncülük eden disiplinlerin başında geliyor.

2000'li yılların ortalarına kadar daha çok; işe alım, özlük ve eğitim gibi alanlarda faaliyet gösteren İK departmanları, özellikle 2015 ve sonrasında stratejik yönetim süreçlerine odaklanmış ve şirket yönetimlerinin stratejik ortağı halini almaya başladı. Stratejik ortaklığın bir gereği olarak da, "Etkin İşe Alım ve Geri Bildirim Süreçleri, Performans Yönetimi, Kariyer ve Yetenek Yönetimi, Dijital Değerlendirme Merkezi Uygulamaları, Dijital Öğrenme Platformları, Çalışan Mutluluğu ve Çalışan Bağlılığı" gibi orta ve uzun vadeli çok önemli programlar hayata geçirilmeye başlandı.

Albayrak Grubu İK Koordinatörlüğü bu doğrultuda "deneyimli ve yetkin iş gücü, işlevsel yazılım programları ve nitelikli iş ortakları" ile Kariyer ve Yetenek Yönetimi sürecini başlatıyor. Bu süreç kapsamında şirketlerdeki "yetenekli çalışanların keşfedilmesi, dışarıdan yeteneklerin kazanılması, öğrenme ve gelişim yolculuğu ile geliştirilmesi, kariyer imkanları ile elde tutulması" hedefleniyor.

Birçok sektördeki başarı ve istikrarını insanı merkeze alan yatırımlarıyla sürdürmeyi hedefleyen Albayrak Grubu, İK uygulamalarında da değişim, gelişim ve dönüşümü sürekli hale getirmeyi hedefliyor.

"Çalışanlarımızın mesleki ve kariyer gelişimi bizim açımızdan oldukça kıymetli"

10 Kasım Çarşamba günü Mihrabat Korusu'nda gerçekleşen toplantıda, Albayrak Grubu şirketlerinin, yurt dışı ve yurt içinde görev alan insan kaynakları yönetici ve ekiplerinin katıldığı programda "Kariyer ve Yetenek Yönetimi" sürecine dair ayrıntılar katılımcılarla paylaşıldı.

Grup İK Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk, "Küreselleşme, bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve maalesef pandemi süreci, organizasyon yapıları ve yönetim anlayışında önemli derecede değişimlere sebep olmuş, bu değişiminin neticesi olarak da çalışan profili ve çalışma şekillerini de olabildiğince etkilemiştir. Açıkçası bu 'yeni normlar', İnsan Kaynakları Yönetimi alanında bize yeni çalışma sistemlerini rahatlıkla hayata geçirebileceğimizi de göstermiş oldu. Şirket olarak kurumsallığa, çalışanların sağlığına ve ilham veren fikirlere önem veriyoruz. Yüksek performans için motivasyonun önemli bir etken olduğunu ve motivasyonun temelinde ise sağlıklı ve mutlu çalışanlar olduğunun da bilinciyle hareket etmeye gayret ediyoruz" dedi.

Yavuztürk, Bütünsel İK yaklaşımıyla ilgili, "Albayrak Grubu olarak her bir çalışanımızın mesleki ve kariyer gelişimi bizim açımızdan oldukça kıymetli. Bu gelişimini, işiyle birlikte bireysel kariyerine de yansıtmayı başaran çalışma arkadaşlarımız; bireysel olarak 'yıldız' olduğu gibi, çalıştığı şirketin de parlamasına hizmet etmektedir. Biz, gerek Kariyer ve Yetenek Yönetimi sürecimizle, gerekse akademik anlamda sunduğumuz imkanlarla, çalışma arkadaşlarımızın Albayrak Grubu'na dahil olduğu andan itibaren gelişimini ve ilerlemesini destekliyoruz" açıklamasında bulundu.

"Sertifika programlarıyla elde edilen beceriler önem kazandı"

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Müdürü Fatih Aydın ise "Kariyer ve Yetenek Yönetimi'nin önemi, kurumlara katkıları, bu kapsamda uygulanması planlanan faaliyetler ve ayrıntıları" hakkında önemli bilgiler verdi.

Aydın, bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu günümüzde bilgiyi işleyen, kullanım önceliklerine göre kendisiyle zenginleştiren kurumların rekabet edebilir ve sürdürülebilir olduğunu vurguladı. Bu tür kurumların da bu kabiliyetini hem içerideki yetenekleri keşfederek hem de dışarıdaki potansiyel yetenekler için cazip hale gelmesiyle kazanabileceğini belirtti. Bununla birlikte çalışanların "hızlı uyum sağlama, öğrenmeye ve yeni deneyimlere açık olma, belirsizliği yönetme ve öngörü becerisi, duygusal dayanıklılık, liderlik becerileri" gibi yetkinliklerini de geliştirmelerinin öneminden bahsetti.

Aydın "Artık sadece öğrenim durumu değil bunun yanında işlevsel ve deneyimsel sertifika programlarıyla elde edilen beceriler de önem kazandı. Son yıllarda yapılan araştırmalarda şirketlerin, yetenek kıtlığı yaşadığını ve bundan dolayı firmalar için yetenek kazanımı ve keşfi çok daha önem kazandı" dedi.

Kariyer ve Yetenek Yönetimi süreciyle ilgili bilgi veren Aydın, "Bu süreç, roller ve sorumlulukların netleştirilmesi, yetkinlik modelinin tasarımı ve yetkinliklerin analizi, değerlendirme matrisleri ile raporlama, yedekleme sistemi ve yetenek havuzu oluşturulması, dikey ve yatay kariyer yollarının belirlenmesi, sürekli öğrenme ve gelişim yolculuğu adımlarından oluşuyor" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

İnsan Kaynakları uygulamalarında dönüşüm başlıyor
İnsan Kaynakları uygulamalarında dönüşüm başlıyor
İnsan Kaynakları uygulamalarında dönüşüm başlıyor
İnsan Kaynakları uygulamalarında dönüşüm başlıyor
İnsan Kaynakları uygulamalarında dönüşüm başlıyor
İnsan Kaynakları uygulamalarında dönüşüm başlıyor

Yavuztürk, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İnsan Kaynakları uygulamalarında dönüşüm başlıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kırık Hayatlar dizisinin oyuncusu Hatice İrkin, çekimlerde yüz felci geçirdi 09:00 Kırık Hayatlar dizisinin oyuncusu Hatice İrkin, çekimlerde yüz felci geçirdi 11 Kasım 2021 Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç TL? 08:50 11 Kasım 2021 Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç TL? Atatürk için saygı duruşunda bulunmayan adam, esnaftan dayak yedi 08:20 Atatürk için saygı duruşunda bulunmayan adam, esnaftan dayak yedi
Haluk Levent, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların nerede kullanıldığını açıkladı 08:09 Haluk Levent, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların nerede kullanıldığını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den dikkat çeken yorum 07:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den dikkat çeken yorum Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü 00:58 Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey 23:36 Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Defne Samyeli, kendisinden 9 yaş küçük iş insanıyla yeni bir aşka yelken açtı 20:14 Defne Samyeli, kendisinden 9 yaş küçük iş insanıyla yeni bir aşka yelken açtı

Son Dakika Haberleri
08:54 Özbek kadın, temizlik için gittiği evde bıçak zoruyla cinsel ilişkiye zorlanmış
08:50 11 Kasım 2021 Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç TL?
08:36 Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti
08:20 Atatürk için saygı duruşunda bulunmayan adam, esnaftan dayak yedi
08:13 Rusya, savunma sistemi S-550'yi tekrar yapacak
08:08 Haluk Levent, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların nerede kullanıldığını açıkladı
08:06 Teröristbaşı Öcalan'ın yakın adamı Yusuf Gulo öldü
00:58 Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü
00:17 Fatih Karagümrük'te top koşturan Andrea Bertolacci, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim'i karşı karşıya getirdi
00:06 Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler
Müftülük işe geç kalan vatandaşların yoğun talebi üzerine ezan saatini değiştirdi Müftülük işe geç kalan vatandaşların yoğun talebi üzerine ezan saatini değiştirdi         
09:04
Özbek kadın, temizlik için gittiği evde bıçak zoruyla cinsel ilişkiye zorlanmış Özbek kadın, temizlik için gittiği evde bıçak zoruyla cinsel ilişkiye zorlanmış         
08:54
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
Rusya, savunma sistemi S-550'yi tekrar yapacak Rusya, savunma sistemi S-550'yi tekrar yapacak         
08:13
Teröristbaşı Öcalan'ın yakın adamı Yusuf Gulo öldü Teröristbaşı Öcalan'ın yakın adamı Yusuf Gulo öldü         
08:06
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Erbakan'ın Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler         
00:06
Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti         
22:53
Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz         
19:37
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis         
17:31
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: Birini öldürmem gerekiyordu Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: Birini öldürmem gerekiyordu         
16:02
Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü         
15:26
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı         
12:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 09:16:16. #1.13#
SON DAKİKA: İnsan Kaynakları uygulamalarında dönüşüm başlıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement