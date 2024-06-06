İnsanlık İçin Elden Ele Derneği, Zonguldak'ta Çocuklara Bayramlık Hediyeler Dağıtacak - Son Dakika
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Yerel

İnsanlık İçin Elden Ele Derneği, Zonguldak'ta Çocuklara Bayramlık Hediyeler Dağıtacak

Zonguldak'ta faaliyet gösteren İnsanlık İçin Elden Ele Derneği, Kurban Bayramı öncesi 200 çocuğa bayramlık hediyelerini ulaştıracak. Dernek, ihtiyaç sahibi ailelere yardım ve destek faaliyetlerinde bulunarak bağışçı ve hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturuyor.

06.06.2024 12:59
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Zonguldak'ta faaliyet gösteren İnsanlık İçin Elden Ele Derneği bayram öncesinde çocukları sevindirmek için yola çıktı.

Yılın 365 gün 24 saati ihtiyaç sahibi ailelere yardım ve destek faaliyetlerinde bulunan, bağışçı ve hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturan dernek, bu bayramda da her bayram olduğu gibi çocuklara bayramlık seferberliği başlattı. Tüm hazırlıklarını tamamlayan İnsanlık İçin Elden Ele Derneği Kurban Bayramı öncesi Zonguldak Merkez ve köyleri, Karabük ve Bartın köylerinde 200 çocuğa bayramlık hediyelerini ulaştıracak.

Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan İnsanlık İçin Elden Ele Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Bayat "Dernek olarak 7 gün 24 saat anlayışı ile faaliyetlerimizi sürdürüyor. Önce İnsan diyerek çıktığımız bu yolda Allah'a şükür kapımıza gelen ve gerçekten ihtiyaç sahibi olan kimseyi geri çevirmiyoruz. Şimdi bayram öncesi yine çocuklarımıza bayramlık hediyelerimizi ulaştıracağız. Başvurularımız aldık, Listelerimizi hazırladık. Ayakkabı, Pantolon ve üst giyimden oluşan paketlerimizi hazırladık. Bayram öncesi çocuklarımıza ulaştıracağız. Buradan destek veren tüm ekibime, bağışçı ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Bu vesile ile tüm Zonguldak Halkının ve İslam Aleminin Mübarek Kurban Bayramını kutluyorum" dedi - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnsanlık İçin Elden Ele Derneği, Zonguldak'ta Çocuklara Bayramlık Hediyeler Dağıtacak - Son Dakika

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