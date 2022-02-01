Üye Girişi
İnsanlık ölmemiş dedirtti, karın içinde bulduğu alyansı zabıtaya teslim etti - Son Dakika

İnsanlık ölmemiş dedirtti, karın içinde bulduğu alyansı zabıtaya teslim etti

01.02.2022 12:31
İnsanlık ölmemiş dedirtti, karın içinde bulduğu alyansı zabıtaya teslim etti

Zonguldak'ta yaşayan 3 çocuk annesi Sevim Saraçlı, bir çiftin karın içerisine düşürdüğü alyansı bularak zabıta ekiplerine teslim etti.

Zonguldak'ta yaşayan 3 çocuk annesi Sevim Saraçlı, bir çiftin karın içerisine düşürdüğü alyansı bularak zabıta ekiplerine teslim etti. Daha önce de benzer bir durum yaşadığını ifade eden Saraçlı, "Daha önce de çanta bulmuştum. Sahibine ulaşıp sağ salim teslim ettik. O da öğrenci çıktı, çok sevindi" dedi.

Önceki gün Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nden şehir merkezine yürüyen 3 çocuk annesi Sevim Saraçlı, karın içerisinde gümüş bir alyans farketti. Saraçlı, alyansı karın içerisinden alarak sahibine ulaşması için zabıta ekiplerine götürdü. Tutanak karşılığında yüzüğü teslim alan zabıta ekipleri, sahibine ulaştırmak için çalışma başlattı.

Sevim Saraçlı'nın bu anlamlı hareketi ise takdir topladı. Adeta insanlık ölmemiş dedirten Sevim Saraçlı, daha önce de benzer bir durum yaşadığını anlattı. İHA'ya konuşan Saraçlı, "Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde buldum. Karın üstünde buldum. Yüzüğün içinde Dilan-Burak yazıyordu. 2020 tarihi de yazıyordu. Örnek olsun. Daha önce yine böyle bir şey başıma geldi. Çanta bulmuştum. Onu da sahibini verdim. O da öğrenci çıkmıştı" dedi. - ZONGULDAK

İnsanlık ölmemiş dedirtti, karın içinde bulduğu alyansı zabıtaya teslim etti
İnsanlık ölmemiş dedirtti, karın içinde bulduğu alyansı zabıtaya teslim etti
İnsanlık ölmemiş dedirtti, karın içinde bulduğu alyansı zabıtaya teslim etti
İnsanlık ölmemiş dedirtti, karın içinde bulduğu alyansı zabıtaya teslim etti

YORUMLAR
500

Zonguldak, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İnsanlık ölmemiş dedirtti, karın içinde bulduğu alyansı zabıtaya teslim etti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:13 Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Bektaşi mi oldu? Başka kimler var?
12:06 Halka "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" diye soruldu! "Ekonomi ve hayat pahalılığı" bütün sıkıntıların başını çekiyor!
12:03 AK Parti ve MHP'lilerin büyük çoğunluğu elektrik zamlarını fazla buluyor
11:57 İntihar ettiği iddia edilen Kübra Ece'nin kuzeni: Nişanlı değil, o eve neden gittiğini bilmiyoruz
11:53 Önce duvara yazdı, ardından eski eşini yazdığı tarihte öldürdü
11:46 1 Şubat'ta altının gram fiyatı 776 lira seviyesinden işlem görüyor
11:42 Beşiktaşlı taraftar öfkeli! Ghezzal ezeli rakiple görüştüğünü itiraf etti
11:38 Ekvador'da felaket devam ediyor! Yağışlar 11 can aldı
11:31 Kalp Yarası dizisinde son bölümde neler oldu?
11:20 Bozulmadan varlığını koruyabildi! Arkeologlar 2 bin yıllık cam kâse keşfetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 12:37:45. #1.11#
SON DAKİKA: İnsanlık ölmemiş dedirtti, karın içinde bulduğu alyansı zabıtaya teslim etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement