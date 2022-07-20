İpekyolu Belediyesi çalışmalarına hız verdi - Son Dakika
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İpekyolu Belediyesi çalışmalarına hız verdi

20.07.2022 13:15

- İpekyolu Belediyesi çalışmalarına hız verdi Van'ın İpekyolu Belediyesi, zorlu kış şartlarından sonra yıpranan ve deforme olan kaldırım ve yollarda kilit parke taşı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

- İpekyolu Belediyesi çalışmalarına hız verdi

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi, zorlu kış şartlarından sonra yıpranan ve deforme olan kaldırım ve yollarda kilit parke taşı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İlçenin dört bir köşesinde çalışmalarını sürdüren İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun mesaisine devam ediyor. Vatandaşların daha rahat ulaşım hizmeti almaları amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "İlçemizde başlatmış olduğumuz hizmet seferberliğini mahalle farkı gözetmeksizin kırsal ve merkez mahallelerimizde süratli bir şekilde devam ettiriyoruz" dedi.

Beraberinde başkan yardımcısı ve birim müdürleri ile Şerefiye Mahallesi Demirciler Sokak'taki çalışmaları yerinde inceleyen Aydın, esnafla da sohbet ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Aydın, "İpekyolu Belediyesi olarak halkımıza daha yaşanılabilir bir ilçe sunmak için belediyemizin bütün birimleri ile başlatmış olduğumuz çalışmaları en kısa zamanda bitirmek için gereken hassasiyeti ve çabayı gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Aydın, ilçenin ulaşım ağının her geçen gün daha da genişlediğine vurgu yaparak, "2022 yılından şu ana kadar yaklaşık 20 kilometrelik yeni ulaşım ağını ilçemize kazandırdık. Hedefimiz yılsonuna kadar bu rakamı 2 katına çıkarmak. İlimizde yapılacak çevre yolunun bağlantı yollarını hızlı bir şekilde imara uygun olarak açmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda birçok cadde ve sokakta BSK asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Bu yılsonuna kadar 100 bin metrekarelik BSK çalışmamızı tamamlamış olacağız. Bunun yanı sıra 11 bin ton asfalt yama çalışması ve 15 bin metrekare parke taşı çalışması yaptık. Bu anlamda tüm faaliyet alanlarımızda ilçemiz için en iyiyi hedefleyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

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Van Kalesi yanındaki mezarlıkta yangın Van Kalesi yanındaki mezarlıkta yangın
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İpekyolu Belediyesi çalışmalarına hız verdi - Son Dakika

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