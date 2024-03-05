İpekyolu Belediyesi Kadın Eğitmenleriyle Akdamar Adası'nda Spor Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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İpekyolu Belediyesi Kadın Eğitmenleriyle Akdamar Adası'nda Spor Etkinliği Düzenledi

İpekyolu Belediyesi Kadın Eğitmenleriyle Akdamar Adası\'nda Spor Etkinliği Düzenledi

Van'ın İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, kadın eğitmen ve antrenörlerle Akdamar Adası'nda zumba, pilates ve yoga etkinliği düzenledi. Etkinlik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkat çekti.

05.03.2024 16:45  Güncelleme: 16:51
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Van'ın İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğünün kadın eğitmen ve antrenörleri öncülüğünde Akdamar Adası'nda zumba, pilates ve yoga etkinliği düzenlendi.

Spora ve sporcuya verdiği değerle adından sıkça söz ettirmeye devam eden İpekyolu Belediyesi, kadın eğitmen ve antrenörlerle Akdamar Adası'nda düzenlediği zumba, pilates ve yoga etkinliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkat çekti. İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, sporcular Akdamar Adası'nda tarihi ve doğal güzellikleri keşfederken, aynı zamanda Kadınlar Günü'ne dikkat çektiler.

İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Savaş Çiçekay, daha önce benzer etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Bu kez rotamız Akdamar Adası oldu. Hem spor etkinliklerine hem de Van'ın doğal güzelliklerine dikkat çekerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın eğitmenlerimiz eşliğinde farkındalık çalışması yürüttük. Çok keyifli bir gün geçirdik. Katılan ve ilgi gösteren herkese teşekkür ederiz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İpekyolu Belediyesi Kadın Eğitmenleriyle Akdamar Adası'nda Spor Etkinliği Düzenledi - Son Dakika

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