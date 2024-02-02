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İpekyolu Belediyesi'nden öğrencilere anlamlı jest

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, "Kayak Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında çocukları ilk defa kayakla buluşturdu.

İlçe sınırlarındaki dezavantajlı 60 öğrenci, proje sayesinde hayatlarında ilk kez bir kayak merkezine giderek kayak yapma fırsatı buldu. İpekyolu Belediyesinin hizmet binası önünden alınan öğrenciler, Van merkeze 50 kilometre uzaklıktaki Gevaş Abalı Kayak Merkezi'ne servislerle götürüldü. Etkinlikte, çocukların sosyalleşmeleri amacıyla 3 uzman eğitmen eşliğinde temel kayak eğitimleri verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, projenin ana hedefi, öğrencilere şehirlerinin doğal güzelliklerini ve kış turizmini tanıtmak ve kayak sporunu öğrenme imkanı sunmak olduğu belirtilerek, "İpekyolu Belediyesi; kültür, sanat ve spor alanlarındaki faaliyetleriyle gençlerin ve çocukların sosyalleşmesine katkı sağlamaya devam edecektir" denildi.