Üye Girişi
İpekyolu Belediyesinden kadınlara ücretsiz saç ve cilt bakımı - Son Dakika

İpekyolu Belediyesinden kadınlara ücretsiz saç ve cilt bakımı

19.02.2022 11:02
İpekyolu Belediyesinden kadınlara ücretsiz saç ve cilt bakımı

Van'ın İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kadınlara ücretsiz saç ve cilt bakımı yapıldı.

Van'ın İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kadınlara ücretsiz saç ve cilt bakımı yapıldı.

Van'ın İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Bostaniçi Eğitim Köşkü'nde kadınlara ücretsiz saç ve cilt bakımı yapıldı. Etkinlikle ilgili konuşan Bayan Kuaförü Gülhan Dalmaz, "Tamamıyla kendi isteğimiz ile gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonun özellikle ihtiyacı olan kadınlara yönelik yapılması ve onları sevindirdiğini bilmek bizleri de mutlu ediyor. Burada kursiyerlerimizle hem uygulamalı olarak bilgiler edindik, hem de kadınlarımıza hizmet vermenin mutluluğunu paylaştık. Bizlere bu fırsatı tanıyan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sayın İhsan Emre Aydın'a teşekkür ediyorum" dedi.

Yaptıkları çalışmanın Van'da bir ilk olduğunu belirten İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Semra Gümüş ise etkinliğe yoğun bil ilginin olduğunu belirtti. Etkinliğe özellikle merkeze uzak olan veya maddi imkanların kısıtlı olan kadınların yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Gümüş, "Kadınlarımıza Güzellik Uzmanımız Sezgin Üstün ve kurs hocamız Gülhan Dalmaz eşliğinde tamamen ücretsiz olarak saç bakımı, cilt bakımı ve analizler yaptık. Bu vesile ile kursiyerlerimiz hem uygulamalı derslerini yaptılar hem de kadınlarımızın bakımlarına katkıda bulundular. Bu hizmeti burada başlattık ama imkanlar dahilinde tüm kırsal mahallelerimize de götürmeyi planlıyoruz. Bu hizmetleri vatandaşlarımızın ayağına götürmemize vesile olan İpekyolu Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekili Sayın İhsan Emre Aydın'a teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.

Saç ve cilt bakımından faydalanan kadınlar ise ilk defa böyle bir hizmete denk geldiklerini, ücretsiz olduğu için ayrıca çok memnun olduklarını dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür ettiler. - VAN

İpekyolu Belediyesinden kadınlara ücretsiz saç ve cilt bakımı
İpekyolu Belediyesinden kadınlara ücretsiz saç ve cilt bakımı
İpekyolu Belediyesinden kadınlara ücretsiz saç ve cilt bakımı
İpekyolu Belediyesinden kadınlara ücretsiz saç ve cilt bakımı

YORUMLAR
500
İpekyolu Belediyesinden kadınlara ücretsiz saç ve cilt bakımı İpekyolu Belediyesinden kadınlara ücretsiz saç ve cilt bakımı Cani anne ve erkek arkadaşı tutuklandı! 2,5 yaşındaki bebeğe şiddet uygulamıştı Cani anne ve erkek arkadaşı tutuklandı! 2,5 yaşındaki bebeğe şiddet uygulamıştı Kafede oturan kişiye sopa, şişe ve silahla saldıran 5 zanlı tutuklandı Kafede oturan kişiye sopa, şişe ve silahla saldıran 5 zanlı tutuklandı

Cilt Bakımı, Bostaniçi, İpekyolu, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İpekyolu Belediyesinden kadınlara ücretsiz saç ve cilt bakımı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:07 Sosyetenin ünlü ailesi karıştı! Anne mahkemeye başvurdu: Aşı karşıtı kızımı bizden uzak tutun, hayatımız tehlike altında!
11:01 Mahkemede sutyenler, külotlar havada uçuştu! Ceza aldı, sevgilisinin iç çamaşırlarını çantasından çıkardı...
10:59 "Basitler iftira atar, dürüstler sabreder!" Şenol Güneş, Murat Sancak'a bu sözlerle yanıt verdi
10:57 Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Tarkan'ın "Geççek"i hakkında yorum: Dönemsel olarak manidar!
10:50 Yürüyen merdivende genç kızın eteğinin altından fotoğraf çekti, anında yakayı ele verdi
10:46 KDV indiriminden önce yumurtaya zam yapılmıştı! Bakanlık müfettişleri dedekif gibi zammı araştıracak
10:44 Adriana Lima 40 yaşında üçüncü bebeğine hamile! Video ile duyurdu
10:38 Ferdi kalmak istiyor ama... Fenerbahçe hala kontrat önermedi! Amcası konuştu
10:36 Rus yanlısı iki bölgede seferberlik hali! Donetsk ve Lugansk'ta yetişkin erkeklerin ülkeden ayrılmaları yasaklandı
10:23 Öfkeli anne, 6 bin TL'ye yakın ceza yiyen oğluna çakar lamba ile saldırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 11:17:34. #1.12#
SON DAKİKA: İpekyolu Belediyesinden kadınlara ücretsiz saç ve cilt bakımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement