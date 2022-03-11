İpekyolu Belediyesinden saç ve cilt bakım hizmeti - Son Dakika
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İpekyolu Belediyesinden saç ve cilt bakım hizmeti

11.03.2022 00:57
İpekyolu Belediyesinden saç ve cilt bakım hizmeti

VAN (İHA) – Van'ın İpekyolu Belediyesi, İpekyolu Kaymakamlığı ve İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü organizesinde kırsal mahallelerde ücretsiz olarak cilt bakımı ve kuaförlük hizmeti verilmeye başlandı.

VAN (İHA) – Van'ın İpekyolu Belediyesi, İpekyolu Kaymakamlığı ve İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü organizesinde kırsal mahallelerde ücretsiz olarak cilt bakımı ve kuaförlük hizmeti verilmeye başlandı.

Belediyeye bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Bostaniçi Eğitim Köşkü'nde ve İpekyolu Kaymakamlığı Aile Destek Merkezleri meslek edindirme kursları kapsamında ücretsiz kuaförlük eğitimi alan kursiyerler, eğitimlerini tamamladıktan sonra kırsal mahallelerde ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı. Merkezde hizmetlerine başlayan kursiyerler, kırsaldaki ilk hizmetlerini de Köşebaşı Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

Hizmetleri yerinde inceleyen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'a İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal ile İlçe Sağlık Müdürü ve Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Dr. Semra Gümüş eşlik etti.

Bu hizmetin ilerleyen günlerde kırsal mahallelerin tamamında verileceğini ifade eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "İpekyolu Belediyesi olarak kırsal mahallelerimizde kış aylarında şehir merkezine gelmekte zorlanan veli ve kız öğrencilerine yönelik saç ve cilt bakım hizmetlerini veriyoruz. Bugünde Köşebaşı Mahallemizde verdiğimiz hizmetleri yerinde incelemeye geldik. İlk başta belediye olarak bu hizmetleri vermeye başladık. Daha sonra aile destek merkezimizi de bu projeye dahil ederek toplam 12 hocamızla birlikte tüm velilerimize ve kız öğrencilerimize bu hizmeti veriyoruz. Bu şekilde kış aylarında şehir merkezine gelemeyen öğrenci ve velilerine bir kolaylık sağlamış oluyoruz. Ben bu hizmeti veren hocalarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah tüm öğrenci ve veliler de bu hizmetten memnun kalırlar" dedi.

Kurslarını tamamlayan kadınlar, bu hizmet sayesinde mesleği uygulamalı olarak yerinde öğrenme fırsatı buldu. Saç kesimi, boyama, fön, maşa, topuz, makyaj ve cilt bakımı gibi verilen hizmetlere doktor, hemşire, psikolog, kuaför ve yardımcı personelden oluşan 12 kişilik bir ekip katıldı.

Verilen hizmetlerden duyduğu memnuniyeti ifade eden kırsal mahalle sakinleri ise "Gerek güler yüzleri gerek hizmetleri gerekse hijyenleri ile bizi çok iyi karşıladıkları için İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'a verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizlerin her zaman böyle fırsatları olmuyor. Çok güzel hizmet yapmışlar, hizmet veren personellere de ayrıca teşekkür ediyoruz. Memnuniyet duyduk, inşallah bu tür hizmetler devam eder" diye konuştular. - VAN

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Bir evde 33 düzensiz göçmen yakalandı Bir evde 33 düzensiz göçmen yakalandı İpekyolu Belediyesi'nden saç ve cilt bakım hizmeti İpekyolu Belediyesi'nden saç ve cilt bakım hizmeti

Cilt Bakımı, Hisarcık, İpekyolu, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İpekyolu Belediyesinden saç ve cilt bakım hizmeti - Son Dakika


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