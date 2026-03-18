İpekyolu\'nda İftar Programı

18.03.2026 22:40
Kaymakam Gilan, Ramazan iftarında öğrenci ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

İpekyolu Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldı.

İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen programda, kütüphanede ders çalışan öğrenciler ve Bostaniçi Mahallesi sakinleri bir araya geldi. Düzenlenen iftar organizasyonunda vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Gilan, talepleri dinledi.

İftar programına Kaymakam Gilan'ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilova, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Ali Şalem, Kütüphane Müdürü Sait Arslan, Şube Müdürü Erdem Çurku, Bostaniçi Mahalle Muhtarı Hasan Güngörmez ve vakıf personelleri katıldı. - VAN

Kaynak: İHA

Anne yoktu, baba uyuyordu 3 yaşındaki Tuğra 6’ncı kattan düştü Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra 6'ncı kattan düştü
İsrail ve ABD’ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
Motosiklet Kazasında 1 Ay Evli Genç Hayatını Kaybetti Motosiklet Kazasında 1 Ay Evli Genç Hayatını Kaybetti
İsrail güçleri, Kudüs’te ibadet edenlere saldırdı İsrail güçleri, Kudüs'te ibadet edenlere saldırdı
Netanyahu’dan İran’a mesaj: Sizi yukarıdan izliyoruz Netanyahu'dan İran'a mesaj: Sizi yukarıdan izliyoruz
Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu

21:48
Liverpool-Galatasaray maçının 11’leri belli oldu
Liverpool-Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
21:28
2-0 kaybetmişlerdi Demir Egeli Braga’dan muhteşem geri dönüş
2-0 kaybetmişlerdi! Demir Egeli Braga'dan muhteşem geri dönüş
21:04
FED, faizi sabit bıraktıa
FED, faizi sabit bıraktıa
20:59
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
20:42
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
20:10
İran, Riyad’a hava saldırısı düzenledi
İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi
