İpekyolu\'nda İftar Programı

İpekyolu Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldı.

İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen programda, kütüphanede ders çalışan öğrenciler ve Bostaniçi Mahallesi sakinleri bir araya geldi. Düzenlenen iftar organizasyonunda vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Gilan, talepleri dinledi.

İftar programına Kaymakam Gilan'ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilova, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Ali Şalem, Kütüphane Müdürü Sait Arslan, Şube Müdürü Erdem Çurku, Bostaniçi Mahalle Muhtarı Hasan Güngörmez ve vakıf personelleri katıldı. - VAN