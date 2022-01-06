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İpekyolu'nda kırsal mahalle muhtarları ile koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika

İpekyolu'nda kırsal mahalle muhtarları ile koordinasyon toplantısı yapıldı

06.01.2022 15:55
İpekyolu'nda kırsal mahalle muhtarları ile koordinasyon toplantısı yapıldı

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, kırsal mahalle muhtarları ile koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, kırsal mahalle muhtarları ile koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın başkanlığında düzenlenen İpekyolu Belediye Konferans salonunda düzenlenen toplantıya Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ), Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Türk Telekom, İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve muhtarlar katıldı. Muhtarlar mahalleleri ile ilgili talep, öneri, istek ve şikayetleri dile getirirken mahalle muhtarları da yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirildi. Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit etmek, hızlı ve etkili çözüm üretmek amacıyla muhtarlar koordinasyon toplantılarına ağırlık veren Başkan Vekili Aydın, bu tarz toplantıları sık sık yaparak çözüm odaklı hizmet vermenin amacı içerisinde olacaklarını belirtti. Başkan Vekili Aydın, "Muhtarlarımızdan ricam mahallelerinizin eksiklerini öncelik sırası haline getirip istemeniz. İhtiyaç duyulan hizmetler hakkında ilgili kuruluşlara yapılan başvuruları dikkatle takip etmenizi istiyorum. Bütün mahallelerimize hizmet götürüyoruz. Birçok kırsal mahallemizi ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde görme fırsatımız oldu. Bundan sonra da sizleri ziyaret edeceğiz. Muhtarlarımızın her zaman yanındayız. Sizlerde mahalle halkının talep ve önerilerini her zaman bizlere ulaştırabilirsiniz" dedi.

Daha sonra toplantıda muhtarlara farkındalık oluşturmak amacıyla İpekyolu Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile Yeşilay Van Danışmanlık Merkezi (YEDAM) koordinatörlüğünde YEDAM uzmanlarından Sosyal Hizmet Uzmanı ile Uzman Klinik Psikolog tarafından bağımlılıkla mücadele konularında eğitim semineri verildi. Verilen seminerde ayrıca Van Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin tanıtımı ile yürütülen faaliyetleri hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu. Toplantının sonunda İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, kırsal mahalle muhtarlarına İç İşleri Bakanlığı tarafından verilen hatıra ormanı sertifikalarını verdi. - VAN

İpekyolu'nda kırsal mahalle muhtarları ile koordinasyon toplantısı yapıldı
İpekyolu'nda kırsal mahalle muhtarları ile koordinasyon toplantısı yapıldı
İpekyolu'nda kırsal mahalle muhtarları ile koordinasyon toplantısı yapıldı
İpekyolu'nda kırsal mahalle muhtarları ile koordinasyon toplantısı yapıldı

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Emre Aydın, İpekyolu, Aydın, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İpekyolu'nda kırsal mahalle muhtarları ile koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İpekyolu'nda kırsal mahalle muhtarları ile koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika
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