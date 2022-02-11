İpekyolu'nda 'Öğretmenim Ses Yarışması' heyecanı - Son Dakika

İpekyolu'nda 'Öğretmenim Ses Yarışması' heyecanı

VAN - Van'In İpekyolu Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında yürüttüğü projelerinden olan 'Öğretmenim Ses Yarışması'nın ön elemeleri yapıldı.

İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi'nde gerçekleşen ön eleme programının jüri koltuğuna; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli müzik öğretmenleri ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Konservatuar Bölümü hocalarından toplamda 10 üye oturdu. 32 öğretmen ve eğitmenin müracaat ettiği yarışmanın ön elemesini 10 kişi geçerek büyük finale kalmaya hak kazandı.

Aysu Seven, Dilan Çiftçi, Elif Abalı, Ercan Ertürk, İdil Erez, İsmail Göksu, Meriç Tümen, Mustafa Buran, Sevgiye Bayram ve Ümit Erciş'in elemeleri geçtiği yarışmanın finalinin ise ilerleyen günlerde büyük bir organizasyon ve geniş katılımlı olarak Van Devlet Tiyatrosu'nda halka açık olarak yapılacağı belirtildi.