Üye Girişi
İpekyolu'nda 'Öğretmenim Ses Yarışması' heyecanı - Son Dakika

İpekyolu'nda 'Öğretmenim Ses Yarışması' heyecanı

11.02.2022 19:30

İpekyolu'nda 'Öğretmenim Ses Yarışması' heyecanı Van'In İpekyolu Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında yürüttüğü projelerinden olan 'Öğretmenim Ses Yarışması'nın ön elemeleri yapıldı.

İpekyolu'nda 'Öğretmenim Ses Yarışması' heyecanı

VAN - Van'In İpekyolu Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında yürüttüğü projelerinden olan 'Öğretmenim Ses Yarışması'nın ön elemeleri yapıldı.

İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi'nde gerçekleşen ön eleme programının jüri koltuğuna; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli müzik öğretmenleri ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Konservatuar Bölümü hocalarından toplamda 10 üye oturdu. 32 öğretmen ve eğitmenin müracaat ettiği yarışmanın ön elemesini 10 kişi geçerek büyük finale kalmaya hak kazandı.

Aysu Seven, Dilan Çiftçi, Elif Abalı, Ercan Ertürk, İdil Erez, İsmail Göksu, Meriç Tümen, Mustafa Buran, Sevgiye Bayram ve Ümit Erciş'in elemeleri geçtiği yarışmanın finalinin ise ilerleyen günlerde büyük bir organizasyon ve geniş katılımlı olarak Van Devlet Tiyatrosu'nda halka açık olarak yapılacağı belirtildi.

İpekyolu'nda 'Öğretmenim Ses Yarışması' heyecanı
İpekyolu'nda 'Öğretmenim Ses Yarışması' heyecanı
İpekyolu'nda 'Öğretmenim Ses Yarışması' heyecanı

YORUMLAR
500

Mustafa Kemal Atatürk, Hisarcık, İpekyolu, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İpekyolu'nda 'Öğretmenim Ses Yarışması' heyecanı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:35 Son Dakika: Türkiye'de 11 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 253 kişi vefat etti, 95 bin 65 yeni vaka tespit edildi
19:34 Son Dakika: Deprem Bodrum'u salladı! Sarsıntının büyüklüğü 4,1 olarak belirlendi
19:15 MİT'ten filmleri aratmayan operasyon! 14 kişi gözaltına alındı, yönetici şeması ortaya çıktı
19:10 ABD Başkanı Joe Biden, Amerikalıları Ukrayna'yı derhal terk etmeye çağırdı
18:57 AK Partili Hayati Yazıcı'dan, Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" tepkisine cevap: Ödemek zorundasınız
18:56 Cumhurbaşkanı Eroğan'ın koronavirüsü hafif atlatmasının sırrını açıkladı!
18:54 Tartıştığı adamı emniyet kemeriyle boğarak öldüren şüpheli kadın kıskıvrak yakalandı
18:14 Galatasaray'ın yenilmesi için dua isteyen Hıncal Uluç'a tepkiler çığ gibi büyüyor
18:13 Rehin olayında dehşete düşüren detaylar! İşkence ettikleri gence mermi de yutturmuşlar
17:44 Altının kilogramı 794 bin liraya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 19:41:54. #1.13#
SON DAKİKA: İpekyolu'nda 'Öğretmenim Ses Yarışması' heyecanı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement