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İpekyolu'nda tandır evi yangını

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde çıkan yangında tandır evi kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre yangın, Yeni Mahalle'de meydana geldi. İsa Taşdemir'e ait tandır evinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri anında müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın maddi hasara yol açtı.