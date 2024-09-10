Yunan Sürücü, Polise Saldırdı; Vurularak Etkisiz Hale Getirildi

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(EDİRNE) - Edirne Valiliği, İpsala Gümrük Kapısı'nda motosikletli bir sürücüyü yaralayıp, polise kesici aletle saldıran Yunan sürücünün vurularak etkisiz hale getirildiğini belirterek "Konu, karşı ülke Yunanistan'daki muhataplara Ortak Temas Merkezi üzerinden resmi olarak bildirilmiş olup, aynı zamanda Edirne Yunanistan Konsolosu Valiliğimize davet edilmiş ve detaylı olarak bilgilendirilmiştir" açıklamasını yaptı.

Edirne'nin İpsala Gümrük Kapısı'nda Yunanistan uyruklu bir otomobil sürücüsü, Türk vatandaşı olduğu belirlenen motosikletli bir sürücüye çarptı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, aynı sürücü aracından inerek elinde kesici alet ile polis memurlarının üzerine yürüdü. Polis memurları dur ihtarına uymayan şahsa önce ikaz amaçlı 2 el havaya ateş açtı, şahıs durmaması üzerine ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Adli ve idari soruşturma başlatıldı

Edirne Valiliği, konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İpsala Gümrük Kapısı ile Yunanistan Gümrük Kapısı'nın bulunduğu ara bölgede, Yunanistan uyruklu bir araç sürücüsü, Türk vatandaşı olduğu belirlenen motosikletli bir vatandaşımıza çarpmak suretiyle yaralamış olup saha içerisine ters istikametten giriş yaparak tır tescil peronu önünde X-ray giriş sırasında bulunan yabancı plakalı bir tır aracının yan tarafından geçmek isterken, tır aracı ve bariyerlere çarparak durabilmiştir. Bahse konu araç sürücüsü, aracından inerek elinde bir adet kesici alet ile polis memurlarımızın üzerine yürümüş devamında ise polis memurlarımızca ikaz amaçlı 2 el havaya ateş edilerek şahsın dur ihtarına uymaması üzerine sağ ayağına ateş etmek suretiyle şahıs etkisiz hale getirilmiştir. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs, sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edilmiş olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yaralanan vatandaşımızın sağlık durumunda ise herhangi bir olumsuzluk bulunmamakla birlikte tedbir amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konu, karşı ülke Yunanistan'daki muhataplara Ortak Temas Merkezi üzerinden resmi olarak bildirilmiş olup, aynı zamanda Edirne Yunanistan Konsolosu Valiliğimize davet edilmiş ve detaylı olarak bilgilendirilmiştir. Olayla ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, gelişmeler hassasiyetle takip edilmektedir"