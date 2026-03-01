Irak Havayolları, bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle tüm uçuşlarını gelecek ay başına kadar askıya aldı.
ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar, bölgedeki hava trafiğini olumsuz etkiledi. Irak Havayolları, bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle tüm uçuşlarını gelecek ayın başına kadar askıya aldı.
Havayolu, rezervasyon sistemini 1 Nisan tarihine kadar tüm hatlarda kapatarak, bilet satışları ve rezervasyon işlemlerini tamamen durdurdu.
Bileti olan yolcuların mevcut biletlerinin dondurulacağını ve daha sonra kullanılabileceğini aktaran havayolu, ayrıca rezervasyon değişikliği veya iade işlemlerinde uygulanan para cezalarının uygulanmayacağının ifade etti.
Son Dakika › Yerel › Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?