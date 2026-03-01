Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı - Son Dakika
Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı

Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı
01.03.2026 20:49
Irak Havayolları, bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle tüm uçuşlarını gelecek ay başına kadar askıya aldığını açıkladı. Bilet sahipleri mevcut biletlerini dondurabilecek, değişiklik ve iade işlemlerinde ceza uygulanmayacak.

Irak Havayolları, bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle tüm uçuşlarını gelecek ay başına kadar askıya aldı.

ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar, bölgedeki hava trafiğini olumsuz etkiledi. Irak Havayolları, bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle tüm uçuşlarını gelecek ayın başına kadar askıya aldı.

IRAK TÜM UÇUŞLARI ASKIYA ALDI

Havayolu, rezervasyon sistemini 1 Nisan tarihine kadar tüm hatlarda kapatarak, bilet satışları ve rezervasyon işlemlerini tamamen durdurdu.

Bileti olan yolcuların mevcut biletlerinin dondurulacağını ve daha sonra kullanılabileceğini aktaran havayolu, ayrıca rezervasyon değişikliği veya iade işlemlerinde uygulanan para cezalarının uygulanmayacağının ifade etti.

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı - Son Dakika
