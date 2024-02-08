Irak Silahlı Kuvvetleri: ABD, DEAŞ\'a karşı kurulan koalisyon güçleri istikrarsızlık unsuru

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Irak Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Irak'ta bulunan ABD liderliğindeki terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon güçleri "istikrarsızlık unsuru" olarak nitelendirilerek, "ABD, uluslararası yasalara saygı göstermeden bariz bir suikast gerçekleştirdi" denildi.

ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün akşam saatlerinde Şii milis gücü Kataib Hizbullah'ı (Hizbullah Tugayları) hedef alan saldırısının ardından Irak Silahlı Kuvvetleri tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, ABD'nin Irak'taki misyonunu sona erdirmeye "her zamankinden daha fazla" mecbur olunduğu aktarıldı.

Irak'ta bulunan ABD liderliğindeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri "istikrarsızlık unsuru" olarak nitelendirilen açıklamada, "Bu gidişat Irak hükümetini, istikrarsızlık unsuru haline gelen ve Irak'ı çatışma döngüsüne sokma tehdidinde bulunan koalisyonun görevine son vermeye her zamankinden daha fazla zorlamaktadır ve silahlı kuvvetlerimiz anayasal görev ve sorumluluklarını ihmal edemez" denildi.

"ABD, uluslararası yasalara saygı göstermeden bariz bir suikast gerçekleştirdi"

Söz konusu dron saldırısının Bağdat'ın bir mahallesine düzenlendiği dikkat çekilen açıklamada, ABD'nin sivillerin hayatlarını tehlikeye attığı ve uluslararası yasalara saygı göstermeden bariz bir suikast gerçekleştirdiği belirtildi.

"Daha da endişe verici olan, koalisyonun topraklarımızdaki varlığının nedenlerinden ve hedeflerinden sürekli olarak sapmasıdır"

ABD'nin söz konusu eylemleri ile Irak'ın egemenliğini ihlal ettiği aktarılan açıklamada, "ABD güçleri bu eylemleriyle iç barışı tehlikeye atmakta, Irak'ın egemenliğini ihlal etmekte, vatandaşlarımızın güvenliğini ve hayatını hiçe saymaktadır. Daha da endişe verici olan, koalisyonun topraklarımızdaki varlığının nedenlerinden ve hedeflerinden sürekli olarak sapmasıdır" denildi.

Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti

Irak'ın başkenti Bağdat'ın Mashtal Mahallesi'nde akşam saatlerinde ABD tarafından bir araca düzenlenen dron saldırısında Hizbullah Tugayları komutanlarından Ebu Bakır el-Saidi ile 2 korumasının hayatını kaybetmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, "ABD güçleri, ABD askerlerine yönelik saldırılara yanıt olarak Irak'ta saat 21.30'da tek taraflı bir saldırı düzenleyerek ABD kuvvetlerine yönelik saldırıları doğrudan planlamaktan ve bu saldırılara katılmaktan sorumlu bir Kataib Hizbullah komutanını öldürdü" denilmişti. - BAĞDAT