Irak'ta Gaz Sevkiyatı Durdu!

İsrail'in İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde bulunan dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen Güney Pars'a yönelik saldırısının ardından İran'dan Irak'a gaz sevkiyatı tamamen durdu.

19 MİLYON METREKÜPLÜK ARZ SIFIRA DÜŞTÜ

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Musa el-Abbadi, İran gazının Irak'a sevkiyatının tamamen kesildiğini belirterek, daha önce günlük yaklaşık 19 milyon metreküp seviyesinde olan arzın sıfıra düştüğünü vurguladı. El-Abbadi, gaz akışının durmasının elektrik üretimini doğrudan etkilediği ve bu nedenle 3 bin megavatın üzerinde üretim kaybı yaşandığı bildirildi.

ELEKTRİK ÜRETİMİ İÇİN KULLANILIYOR

Uzun yıllardır süren savaşlar ve altyapı sorunları nedeniyle elektrik kesintisinin yaşandığı Irak, elektrik üretimi için kullandığı doğal gazın önemli bir kısmı için İran'dan ithal ediyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.