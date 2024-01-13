Irak\'ta görevli Piyade Üsteğmen Gökhan Delen şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu'nda görevliyken üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in şehadet haberi Aksaray'daki baba ocağına ulaştı.

Dün akşam saatlerinde Irak'ın kuzeyinde bulunan Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in acı haberi gece saatlerinde Aksaray'daki baba ocağına ulaştı. Ereğli Kapı Mahallesi'nde bulunan baba ocağına gelen yetkililer baba Bayram Delen (56) ve Anne Zeynep Delen'e (55) şehadet haberini verirken, şehit evine Türk Bayrağı asıldı. Bekar olan şehidin 3 kardeş olduğu öğrenilirken, şehidin baba ocağında acı bekleyiş başladı. Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki şehit evinin sokağında taziye çadırı kuruldu. Şehidin cenazesinin havayolu ile önce Nevşehir'e oradan da karayolu ile Aksaray'a getirileceği öğrenildi. Şehit Piyade Üsteğmen Delen'in cenazesi ikindi namazını müteakip Somuncu Baba Külliyesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Aksaray Şehitliği'ne defnedilecek. - AKSARAY