Irak'ta Tavuk Ürünleri İthalatı Yasaklandı
Irak'ta Tavuk Ürünleri İthalatı Yasaklandı

Irak\'ta Tavuk Ürünleri İthalatı Yasaklandı
08.09.2025 17:05
Irak, yerli üreticiyi korumak için dondurulmuş tavuk ve tüm tavuk ürünlerinin ithalatını yasakladı.

Irak hükümeti, yerli üreticiyi ve kümes hayvancılığı sektörünü koruma politikası kapsamında dondurulmuş tavuk ve parçaları ile tüm tavuk ürünlerinin ithalatının yasaklandığını duyurdu.

IRAK'TA DONDURULMUŞ TAVUK ÜRÜNLERİ İTHALATI YASAKLANDI

Irak hükümeti ithalat politikasına el attı. Irak Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dondurulmuş tavuk ve parçaları ile tüm tavuk ürünlerinin ithalatının yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, kararın "Yerli üreticileri ve kümes hayvancılığı sektörünü koruma politikası çerçevesinde, Tarım Bakanı Abbas Cebir el-Maliki'nin sunduğu öneri doğrultusunda alındığı" kaydedildi.

45 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Bakanlar Kurulu Ekonomi Konseyi'nin kararı onayladığı belirtilen açıklamada, ilgili kurumlara gerekli önlemleri alma imkanı tanımak amacıyla kararın, yayımlandığı tarihten 45 gün sonra yürürlüğe gireceği aktarıldı. Resmi verilere göre Irak genelinde (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hariç) yaklaşık bin 200 tavuk çiftliği bulunuyor. Bu çiftliklerin yaklaşık 500'ü yumurta, 700'ü ise etlik piliç üretim tesislerinden oluşuyor.

Kaynak: İHA

