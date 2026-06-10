İran, ABD Üssünü Füzelerle Vurdu - Son Dakika
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İran, ABD Üssünü Füzelerle Vurdu

10.06.2026 07:02
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İran, Ürdün'deki ABD El-Azrak Üssü'ne füze saldırısı düzenledi. Kuveyt ise hava savunma sistemlerini devreye aldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'deki ABD'ye ait El-Azrak Üssü'nde bulunan 4 hedefe uzun menzilli füzelerle saldırı düzenlendiğini açıkladı. Kuveyt ordusu ise ülkeye yönelik yeni saldırılar nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.

ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları ile başlayan askeri gerginlik büyüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) yapılan açıklamada, Ürdün'deki ABD'ye ait El-Azrak Üssü'nde bulunan 4 hedefe uzun menzilli füzelerle saldırı düzenlendiği kaydedildi. Hedefler arasında F-35 savaş uçağı hangarları ve bir komuta ve kontrol merkezinin de bulunduğunu belirtilirken, İran'ın ABD'nin herhangi yeni bir saldırısına "ezici ve kesin" bir şekilde yanıt vermeye hazır olduğu vurgulandı.

Kuveyt yeni saldırıların hedefi oldu

Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada ise, ülkenin yeni saldırıların hedefi olduğu bildirildi. Hava savunma sistemlerinin düşman unsurları önlemek için devreye girdiği belirtilerek, "Herkese yetkili makamlar tarafından yayınlanan güvenlik talimatlarına uyma çağrısında bulunuyoruz" uyarısı yapıldı.

İran misillemeye misilleme ile karşılık vermişti

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Hürmüz Boğazı yakınlarında düşen ABD askeri helikopterinin İran tarafından vurulduğunu açıklamasının ardından, ABD İran'a yönelik misilleme saldırıları yapmıştı. DMO'dan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada ise ABD'nin İran'ın güneyindeki bölgelere yönelik son saldırılarına yanıt olarak, Bahreyn'deki ABD 5. Filosu'nun insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla hedef alındığı aktarılmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İran, ABD Üssünü Füzelerle Vurdu - Son Dakika

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