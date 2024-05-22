İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki 7 kişi için cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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Yerel

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki 7 kişi için cenaze namazı kılındı

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki 7 kişi için başkent Tahran'da cenaze namazı kıldırdı. Namaza Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de katıldı. Cenaze töreni, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.

22.05.2024 13:17
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İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki 7 kişi için başkent Tahran'da cenaze namazı kıldırdı. Namaza Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de katıldı.

İran halkı, helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye veda ediyor. Reisi ve beraberindeki Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim, Reisi'nin koruması Seyit Mehdi Musevi, pilotlar Tahir Mustafavi ve Muhsin Deryanuş ile teknik personel Behruz Gadimi için dün başlayan cenaze töreni bugün Tahran'da devam ediyor. Reisi ve diğer 7 kişinin naaşları, Tahran Üniversitesine getirildi. Cenaze namazını üniversite yerleşkesinde İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı. Güvenlik gerekçesiyle sınırlı sayıda kişinin alındığı cenaze namazına Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de katıldı. Binlerce kişi, cenaze töreni için üniversitenin bulunduğu İnkılap Caddesi ve etrafındaki yollarda toplandı. Yoğun katılım nedeniyle bölgede izdiham yaşandı. Halk, yapılan anonsun ardından ağıtlar yakarak törenin gerçekleştirileceği Azadi Meydanı'na doğru yürüdü. Kılınan namazın ardından cenazeler tören alanına götürüldü. Azadi Meydanı'nda gerçekleştirilecek törenin ardından Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesi Meşhed kentine götürülecek. Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan'ın cenazesi ise Tahran'da toprağa verilecek.

İran'ı yasa boğan helikopter kazası

Geçtiğimiz pazar günü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Azerbaycan-İran sınırında gerçekleştirilen görüşmenin ardından Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopter, dönüş yolunda İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Berazin ile Erdeşiri köyleri arasındaki Dizmar ormanında sert iniş yapmıştı. Gece boyu devam eden enkaz bulma çalışmalarında sabaha karşı Türkiye'ye ait Akıncı İHA'nın belirlediği konuma yönelen İranlı yetkililer, helikoptere ait enkaz ile Reisi ve beraberindeki heyetin cenazelerine ulaşmıştı.

5 gün ulusal yas ilan edilmişti

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yayımladığı taziye mesajında İran halkına başsağlığı dileyerek, ülkede 5 gün ulusal yas ilan etmişti. Hamaney, Anayasa'nın 131. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'e 50 gün süreyle Cumhurbaşkanlığı yetkisinin verildiğini aktarmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki 7 kişi için cenaze namazı kılındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki 7 kişi için cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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