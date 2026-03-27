İran\'da ABD-İsrail Saldırısı: 6 Ölü

ABD ve İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği son saldırıların bilançosu netleşmeye başladı. İran basınında yer alan haberlere göre; ülkenin Kum kentindeki 3 konutu hedef alan saldırılarda en az 6 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının henüz kesin olarak bilinmediği aktarıldı. İran Kızılayı'ndan yapılan açıklamada ise, Urmiye, Kum ve Tahran şehirlerindeki sivil yerleşim yerlerinin saldırıların hedefi olduğu bildirildi. Bazı konutların ağır hasar aldığı aktarılırken, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. - TAHRAN