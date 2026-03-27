İran'da ABD-İsrail Saldırısı: 6 Ölü
İran'da ABD-İsrail Saldırısı: 6 Ölü

27.03.2026 07:05
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında en az 6 kişi hayatını kaybetti, arama-kurtarma sürüyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarında en az 6 kişi hayatını kaybetti. İran Kızılayı, birçok sivil yerleşim yerinin hedef alındığını duyurarak, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği son saldırıların bilançosu netleşmeye başladı. İran basınında yer alan haberlere göre; ülkenin Kum kentindeki 3 konutu hedef alan saldırılarda en az 6 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının henüz kesin olarak bilinmediği aktarıldı. İran Kızılayı'ndan yapılan açıklamada ise, Urmiye, Kum ve Tahran şehirlerindeki sivil yerleşim yerlerinin saldırıların hedefi olduğu bildirildi. Bazı konutların ağır hasar aldığı aktarılırken, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, İsrail, Yerel, İran, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 07:06:18.
